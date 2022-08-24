Рекламодателям

Глава Убинского района вновь переизбран

  • 24/08/2022, 16:00
Автор:
назначение
Ранее суд приговорил его к штрафу за незаконную охоту.

По итогам сессии Убинского райсовета, главой района в очередной раз избран Олег Конюк. Об этом он сам сообщил на официальной странице администрации Убинского района в соцсети.

Я вновь стою у руля Убинского района, пишет Конюк. Рад тому, что, вопреки всем пересудам и наговорам, вы оказали мне доверие. Некоторые скажут: «вас выбрали депутаты». Но я видел и слышал, как именно вы, простые жители района, высказывали мне поддержку в одной из групп соцсетей, в газетах и лично. Буду работать на благо нашего района, стараться делать его лучше, краше и комфортнее.

По информации районной администрации, кандидатуру Олега Конюка 17 присутствующих на сессии депутатов поддержали единогласно.

новости Новосибирска

Главу Убинского района суд оштрафовал за незаконную охоту на лосей

Напомним, что в конце прошлого года суд вынес обвинительный приговор в отношении Олега Конюка и ещё нескольких человек (в числе которых были директор ООО «Таргет» Виктор Камынин и охотовед ООО «Таргет» Алексей Кабак), обвиняемых в незаконной охоте. По версии следствия, подозреваемые при отсутствии квот на добычу лося на территории охотничьего угодья  в Убинском районе, произвели не менее 8 прицельных выстрелов в лосей, в результате чего совершили незаконный отстрел трёх лосей, после чего при помощи ножей произвели первичную переработку незаконно добытых животных и транспортировку туш трех лосей в п. Николаевка-2я Убинского района Новосибирской области, причинив своими совместными преступными действиями Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области материальный ущерб на сумму 240 тыс. рублей, являющийся особо крупным ущербом.

Решением суда Олег Конюк, вместе с другими фигурантами дела, был оштрафован на сумму в 800 тыс руб. с лишением права заниматься охотой в течение двухлетнего срока. Кроме того, как сообщали в суде, оружие и боеприпасы фигурантов дела конфискованы в пользу государства.

Олег Конюк («Единая Россия») руководит Убинским районом с 2010 года. До этого был главой Ермолаевского сельсовета. В 2018 году в отношении Олега Конюка было возбуждено уголовное дело о превышении служебных полномочий. Кроме того, в этом же году чиновник заинтересовал правоохранительные органы в связи с делом о незаконной охоте. Тогда же по обоим делам суд главу района оправдал.

 

Ранее редакция сообщала о фактах браконьерства со стороны сотрудников полиции по Чановскому району, незаконно добывших более десятка косуль.

 

Фото администрации Убинского района

596

Рубрики : Власть Право&Порядок Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : штраф Незаконная охота выборы браконьерство


Комментировать

пока нет комментариев
депутат пожалуется в суд

Новосибирский депутат пожалуется на полицию в Европейский суд по правам человека

Поводом стал конфликт вокруг массового мероприятия.
Читать статью >>
демонтаж стелы

Следственный комитет выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске

Ранее мэрия поясняла, что в 2022 году ремонтные работы стелы не выполнялись, и что она будет демонтирована из-за строительства гостиницы.
Читать статью >>
контрабанда леса

В Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 1,4 млрд рублей

Девять человек задержаны, включая лидера преступного сообщества, один находится в международном розыске.
Читать статью >>
доходы депутата

Сведения о доходах и имуществе депутата снова стали поводом для лишения мандата

Сессия Колыванского райсовета досрочно прекратила полномочия оппозиционного политика.
Читать статью >>

Актуальный разговор

недвижимость Новосибирска, интервью

Рынок недвижимости Новосибирска справился с испугом

Все материалы
Лента новостей

Новосибирский депутат пожалуется на полицию в Европейский суд по правам человека

24/08/2022, 17:35

Следственный комитет выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске

24/08/2022, 16:47

В Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 1,4 млрд рублей

24/08/2022, 16:32

Сведения о доходах и имуществе депутата снова стали поводом для лишения мандата

24/08/2022, 16:19
Популярное

Отечественные программисты работают над заменой Windows и Microsoft

24/08/2022, 14:33

Введение штрафов за отсутствие маркировки интернет-рекламы отложили до марта 2023 года

24/08/2022, 12:51

Правительство утвердило список российских сервисов для предустановки на смартфоны

23/08/2022, 16:51

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

В рамках «Технопрома-2022» прошел очередной раунд подписания Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта

24/08/2022, 16:23

ВТБ призывает к борьбе с дропперами на всех уровнях

24/08/2022, 15:44

ДОМ.РФ и ВТБ упрощают строительство частных домов

24/08/2022, 15:42
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска