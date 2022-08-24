Глава Убинского района вновь переизбран

По итогам сессии Убинского райсовета, главой района в очередной раз избран Олег Конюк. Об этом он сам сообщил на официальной странице администрации Убинского района в соцсети.

— Я вновь стою у руля Убинского района, — пишет Конюк. — Рад тому, что, вопреки всем пересудам и наговорам, вы оказали мне доверие. Некоторые скажут: «вас выбрали депутаты». Но я видел и слышал, как именно вы, простые жители района, высказывали мне поддержку в одной из групп соцсетей, в газетах и лично. Буду работать на благо нашего района, стараться делать его лучше, краше и комфортнее.

По информации районной администрации, кандидатуру Олега Конюка 17 присутствующих на сессии депутатов поддержали единогласно.

Напомним, что в конце прошлого года суд вынес обвинительный приговор в отношении Олега Конюка и ещё нескольких человек (в числе которых были директор ООО «Таргет» Виктор Камынин и охотовед ООО «Таргет» Алексей Кабак), обвиняемых в незаконной охоте. По версии следствия, подозреваемые при отсутствии квот на добычу лося на территории охотничьего угодья в Убинском районе, произвели не менее 8 прицельных выстрелов в лосей, в результате чего совершили незаконный отстрел трёх лосей, после чего при помощи ножей произвели первичную переработку незаконно добытых животных и транспортировку туш трех лосей в п. Николаевка-2я Убинского района Новосибирской области, причинив своими совместными преступными действиями Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области материальный ущерб на сумму 240 тыс. рублей, являющийся особо крупным ущербом.

Решением суда Олег Конюк, вместе с другими фигурантами дела, был оштрафован на сумму в 800 тыс руб. с лишением права заниматься охотой в течение двухлетнего срока. Кроме того, как сообщали в суде, оружие и боеприпасы фигурантов дела конфискованы в пользу государства.

Олег Конюк («Единая Россия») руководит Убинским районом с 2010 года. До этого был главой Ермолаевского сельсовета. В 2018 году в отношении Олега Конюка было возбуждено уголовное дело о превышении служебных полномочий. Кроме того, в этом же году чиновник заинтересовал правоохранительные органы в связи с делом о незаконной охоте. Тогда же по обоим делам суд главу района оправдал.

Ранее редакция сообщала о фактах браконьерства со стороны сотрудников полиции по Чановскому району, незаконно добывших более десятка косуль.