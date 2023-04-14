Дом бизнес-класса АЛМОНД: единство стиля и комфорта

Найти дом, где бы сочетались современные инженерные решения, функциональные планировки, видовые характеристики, приватность и расположение в самом центре, — практически нерешаемый ребус для столицы Сибири.

Новый клубный дом АЛМОНД от ГК «Расцветай», расположенный в одном из самых престижных районов Новосибирска, сочетает множество преимуществ динамичного современного мегаполиса и в то же время позволяет насладиться неспешной жизнью тихих переулков исторического центра.

Все рядом — деловой центр, рейтинговые школы, детские сады, 1-я поликлиника, театры и музеи, парки и скверы. Развитая социальная инфраструктура — параметр, особо важный для требовательных родителей. Если в непосредственной близости от дома несколько престижных школ, частные и муниципальные детские садики, развивающие и языковые центры, спортивные заведения, то есть возможность маневра, уверенность, что ребенок сможет успешнее раскрыть свой потенциал.

В доме АЛМОНД всего 87 квартир — это приватность и высокий уровень безопасности. Интеллектуальный формат планировок диктует рациональное использование каждого метра в квартирах, выделенные места для гардеробных и зон хранения, просторные кухни-гостиные, спальни с гардеробными. Увеличенные оконные проемы и высокие потолки от 3,3 м дарят квартирам ощущение простора и наполняют их естественным светом.

Жемчужина объекта — квартиры с террасами. Открытая терраса подходит для утренних завтраков с семьей, работы на свежем воздухе, занятий фитнесом и йогой. Приватное пространство можно использовать как лаунж-зону, домашний офис, творческую студию и место для игры с детьми.

Эстетика подъездных холлов дома АЛМОНД — сдержанная респектабельность. В лобби первого этажа удобно встретиться с деловым партнером, выпить кофе с приятелем, посидеть с книгой или принять документы у курьера. Для отделки используются материалы премиального уровня — как в респектабельных отелях.

У жильцов дома есть возможность спуститься к своему автомобилю, минуя улицу, так как лифты доставят их с жилых этажей прямо на паркинг. Круглосуточное видеонаблюдение обеспечивает полную безопасность автомобиля.

Офис продаж квартир ГК «Расцветай»:

ул. Красный проспект, 165

тел. +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

VK

Дзен

Телеграм-канал

Застройщик: ООО «СЗ «Сакура». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Реклама. Рекламодатель ООО СЗ «Расцветай на Красном»

Иллюстрации предоставлены рекламодателем