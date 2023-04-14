Рекламодателям

Бывшая барахолка восстала против будущей ярмарки

  • 14/04/2023, 14:36
Автор:
торговля
В мэрии заявляют, что ренессанса «Сибирского черкизона» не будет.

В настоящее время подразделения мэрии и администрация Дзержинского района разбираются в ситуации с протестами операторов ТЦ «Дружба» против размещения  ярмарки на территории бывшего Гусинобродского вещевого рынка (В народе «барахолки». Ред.). Об этом в ходе еженедельной пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Отметим, что в «Дружбу» и ряд других торговых центров («Невский», «Дружба», «Нордмолл» и другие) торговцы «барахолки» были «переселены» после её ликвидации в конце 2015 года.

Ситуация там непростая, идёт конфликт между операторами, комментирует мэр.

Локоть: картинг на месте барахолки может появиться уже этим летом

Как ранее стало известно, предприниматели торговых центров заявили о готовности перекрыть Гусинобродское шоссе.

Разбираются службы, районная администрация, как избежать конфликта и сохранить ту тенденцию, которая сложилась после того, как была ликвидирована барахолка «Сибирский черкизон». Возрождения «Сибирского черкизона» мы не допустим. Таковы сегодня решения, подчеркнул Анатолий Локоть.

Как сообщил Прецедент,  в январе 2023 года индивидуальный предприниматель Устюгов Д.И. обратился в мэрию Новосибирска за разрешением на организацию ярмарки на Гусинобродском шоссе, около торгового центра «Дружба». Период работы ярмарки определили с 27 февраля по 31 декабря 2023 года. Редакция сообщила, что на территории ярмарки планировалось открыть порядка 60 торговых точек. Информация об их аренде уже появилась на «Авито».

Как уже сообщалось, помимо названных торговых центров, куда переместились предприниматели бывшей барахолки, не исключено появление ещё одного на том же Гусинобродском шоссе в районе автовокзала. Год назад вышло постановление мэра об изменении назначения данного земельного участка с «транспортного» на «торговое».

 Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Автовокзал-Главный» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка… и объекта капитального строительства (зона сооружений и коммуникаций транспорта…)  «магазины (4.4), объекты продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5 тысячи кв. м,  сообщалось в постановлении.

Возможное появление торгового центра в комментарии изданию не исключал и собственник ООО «Автовокзал – главный», депутат горсовета Новосибирска Андрей Гудовский.

Напомним, что уличная торговля и её законность в Новосибирске периодически становятся темой для дискуссий среди местных политиков и общественных деятелей.

 

Ранее редакция сообщала, сколько денег новосибирцы сэкономили, посещая ярмарки.

Фото из архива редакции

313

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : торговые центры Новосибирска Сибирский черкизон Гусинобродская барахолка


Спецоперация на Украине

Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию
13/04/23 12:41
В Новосибирской области нет земли для участников спецоперации?
11/04/23 13:31
Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
новостройки в Новосибирске

Дом бизнес-класса АЛМОНД: единство стиля и комфорта

Современный дом в тихом центре для Новосибирска редкость. Основная масса предложений в сердце города — квартиры в старом фонде.
Читать статью >>
нейрохирургические операции в Клинике Мешалкина

В этом году в Новосибирске начнут проводить нейрохирургические операции с использованием томографа

Он повысит эффективность оперативного вмешательства при лечении нейрохирургических и онкобольных пациентов.
Читать статью >>
строительство на площади Маркса

На площади Маркса не ларьки, а офисные помещения

Глава города прокомментировал появление неоднозначных объектов на территории около бывшего дома культуры.
Читать статью >>
Компания «Премьер» займется детским туризмом и питанием

«Премьер» выходит в детский сегмент

Компания решила заняться детским туризмом и создает под это направление отдельный проект.
Читать статью >>

Актуальный разговор

уполномоченный по правам предпринимателей

Николай Мамулат: Сейчас все более четким становится тренд на то, чтобы работать «в белую»

Пандемия и санкции заставили государство и бизнес по-другому взглянуть друг на друга.
Все материалы
Лента новостей

Инноваторы разработали систему передачи данных «Интеграл»

14/04/2023, 14:46

Омский суд отменил приказ региональной энергокомиссии по тарифам на вывоз мусора

14/04/2023, 14:36

Дом бизнес-класса АЛМОНД: единство стиля и комфорта

14/04/2023, 14:09

В этом году в Новосибирске начнут проводить нейрохирургические операции с использованием томографа

14/04/2023, 14:07
Популярное

В Новосибирске катастрофически растет количество людей, страдающих ожирением

14/04/2023, 14:48

В России ужесточат ответственность за вовлечение несовершеннолетних в курение вейпов

14/04/2023, 09:49

Что необходимо знать о новых правилах призыва

13/04/2023, 09:50
Новости компаний

Банк России и ВТБ договорились о стратегическом партнерстве в финтехе

13/04/2023, 18:02

Топ-менеджеры Сибири участвуют в конкурсе грантов СберУниверситета

13/04/2023, 17:12

Экономический эффект цифровой трансформации ВТБ составил более 300 млрд рублей

13/04/2023, 15:53

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска