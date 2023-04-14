Бывшая барахолка восстала против будущей ярмарки

В настоящее время подразделения мэрии и администрация Дзержинского района разбираются в ситуации с протестами операторов ТЦ «Дружба» против размещения ярмарки на территории бывшего Гусинобродского вещевого рынка (В народе — «барахолки». — Ред.). Об этом в ходе еженедельной пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Отметим, что в «Дружбу» и ряд других торговых центров («Невский», «Дружба», «Нордмолл» и другие) торговцы «барахолки» были «переселены» после её ликвидации в конце 2015 года.

— Ситуация там непростая, идёт конфликт между операторами, — комментирует мэр.

— Разбираются службы, районная администрация, как избежать конфликта и сохранить ту тенденцию, которая сложилась после того, как была ликвидирована барахолка — «Сибирский черкизон». Возрождения «Сибирского черкизона» мы не допустим. Таковы сегодня решения,— подчеркнул Анатолий Локоть.

Как ранее стало известно, предприниматели торговых центров заявили о готовности перекрыть Гусинобродское шоссе.

Как сообщил Прецедент, в январе 2023 года индивидуальный предприниматель Устюгов Д.И. обратился в мэрию Новосибирска за разрешением на организацию ярмарки на Гусинобродском шоссе, около торгового центра «Дружба». Период работы ярмарки определили с 27 февраля по 31 декабря 2023 года. Редакция сообщила, что на территории ярмарки планировалось открыть порядка 60 торговых точек. Информация об их аренде уже появилась на «Авито».

Как уже сообщалось, помимо названных торговых центров, куда переместились предприниматели бывшей барахолки, не исключено появление ещё одного на том же Гусинобродском шоссе в районе автовокзала. Год назад вышло постановление мэра об изменении назначения данного земельного участка с «транспортного» на «торговое».

— Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Автовокзал-Главный» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка… и объекта капитального строительства (зона сооружений и коммуникаций транспорта…) — «магазины (4.4), объекты продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5 тысячи кв. м, — сообщалось в постановлении.

Возможное появление торгового центра в комментарии изданию не исключал и собственник ООО «Автовокзал – главный», депутат горсовета Новосибирска Андрей Гудовский.

Напомним, что уличная торговля и её законность в Новосибирске периодически становятся темой для дискуссий среди местных политиков и общественных деятелей.

Ранее редакция сообщала, сколько денег новосибирцы сэкономили, посещая ярмарки.