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В этом году в Новосибирске начнут проводить нейрохирургические операции с использованием томографа

  • 14/04/2023, 14:07
Автор:
нейрохирургические операции в Клинике Мешалкина
Он повысит эффективность оперативного вмешательства при лечении нейрохирургических и онкобольных пациентов.

— Сейчас у нас идет монтаж гибридной нейрохирургической операционной. Это новый шаг в лечении нейрохирургических больных в целом и онкобольных в частности, — пояснил на пресс-конференции генеральный директор, член-корреспондент РАН Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина (НМИЦ) Александр Чернявский. — Все специалисты подтвердят, что доживаемость пациентов, у которых имеется опухоль головного мозга, зависит от мастерства хирургов: насколько много опухоли он может удалить при первичной операции. Томограф дает возможность контролировать работу нейрохирурга. Кроме того, есть такое понятие «масс-зависимый эффект от удаления опухоли». Чем меньше опухоли осталось, тем больше продолжительность жизни пациента, тем меньше послеоперационных осложнений и лучше результат.

По оценке эксперта, в ближайшие 2-4 года такой контроль станет стандартом оказания медицинской помощи во всем мире. В том числе благодаря страховым компаниям, для которых очень важно качество оказания медпомощи.

— Когда мы выполняем кардиохирургические операции, то контролируем свою работу по ультразвуку, расходомерам, шунтам. Гибридная операционная позволит контролировать работу интроперационно, — рассказывает Чернявский. — Если по какой-то причине частичка опухоли ушла за структуру, которую не видно в операции, мы увидим ее на томографе. Потом пациент возвращается на операционный стол, и хирург доделывает то, что необходимо, чтобы повысить результат лечения.

По его словам, в клинике уже приступили к монтажу томографа, через 2-3 недели поступит рентгено-прозрачный операционный стол. Первые операции в гибридной операционной в клинике Мешалкина намерены провести уже в этом году.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что врачи из клиники Мешалкина планируют провести первую дистанционную операцию на сердце

Фото НМИЦ Мешалкина

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Рубрики : Инновации Медицина Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : операции по онкологии нейрохирургические операции клиника мешалкина


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