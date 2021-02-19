Дом — это комфорт и безопасность

Сегодня покупатели квартир приобретают не просто квадратные метры, а жилье, встроенное в безопасную и благоустроенную среду.

Учитывая эту тенденцию, ГК «Расцветай» делает упор не только на качество возводимых новостроек, максимально отвечающее современным запросам, но и стремится сделать жизнь новоселов комфортной за пределами квартиры.

В жилых комплексах ГК «Расцветай» учтены все современные тенденции для комфортного и безопасного проживания. Защищенность — ключевой принцип, которым руководствуется застройщик. Придомовая территория объектов огорожена и оснащена системой видеонаблюдения, благодаря этому не страшно отпускать детей гулять самостоятельно.

Концепция «двор без машин», реализуемая в домах ГК «Расцветай» — еще один фактор для спокойствия родителей. Из-за наличия подземного паркинга маленькие жители, выходя из подъезда, сразу попадают в прогулочную зону.

Придомовая территория в жилых комплексах ГК «Расцветай» — еще и место для разнообразного досуга. Поскольку современный потребитель вместе с квартирой покупает стиль жизни, то застройщик прилагает максимум усилий, чтобы новоселы проводили время на территории дома интересно и с пользой для здоровья.

В каждом жилом комплексе есть воркаут-комплексы. Турники, брусья, перекладины — все для того, чтобы направить неумную энергию непоседы-подростка в нужное русло. Да и взрослые тоже смогут поддерживать форму. Еще один немаловажный момент: детские и спортивные зоны оснащены травмобезопасным синтетическим покрытием, оно смягчит падение во время активной игры.

В ЖК «Расцветай на Гоголя» и ЖК «Расцветай на Красном» предусмотрены места для игры в стритбол. Спортивная зона спроектирована как многофункциональная и трансформируемая площадка, которую летом можно использовать для активных игр с мячом, а зимой — для игры в хоккей и катания на коньках.

Для самых маленьких сконструированы безопасные детские городки с горками, качелями и песочницами. Есть место и спокойному отдыху. Для этого специально обустроены зоны в озелененных пространствах внутри двора.

Отдельное внимание уделено озеленению придомовых территорий. Для этой цели были выбраны ели, которые не только эффектно смотрятся круглый год, но и обладают полезными свойствами, насыщают воздух полезными веществами — фитонцидами.

Зимой, в период новогодних праздников, под пушистым снегом ели смотрятся особенно волшебно. В жаркий летний день особенно ценно то, что ели дают много тени, так как имеют свойство пышно разрастаться. Прогулочная зона придомовой территории у ГК «Расцветай» вымощена брусчаткой. По периметру размещены цветочные клумбы, от чего двор выглядит ярким и эстетичным.

Таким образом, принципы, которые «Расцветай» закладывает в благоустройство придомовой территории, отражают то, что хотел бы видеть практически каждый современный покупатель квартиры.

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Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; ООО СЗ «Расцветай на Обской»; ООО СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.