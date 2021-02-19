В Новосибирске готовы отработать пилот по созданию приютов для животных

Управление ветеринарии Новосибирской области направило на федеральный уровень предложение о необходимости строительства на территории региона 10 межмуниципальных приютов для размещения в каждом из них не менее 100 животных, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил заместитель начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе, для решения проблемы размещения отловленных животных необходим комплекс мер – речь идет, во-первых, о разработке типового проекта приюта для безнадзорных животных, отвечающего требованиям законодательства, во-вторых, о необходимости принятии единой федеральной программы по строительству таких приютов в субъектах Российской Федерации.

— Новосибирская область готова отработать пилотный проект такой федеральной программы по строительству межмуниципальных приютов и приюта в городе Новосибирске, — отметил Владимир Гоппе, обратив внимание, что соответствующие предложения со стороны региона направлены на федеральный уровень по запросу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Он рассказал, что за 2020 год на территории Новосибирской области и города Новосибирска были проведены следующие мероприятия: отловлено 1706 животных без владельцев, из них 1614 собак и 92 кошки; вакцинировано против бешенства 1324 отловленных животных; стерилизовано 713 животных без владельцев. После проведенных мероприятий, в том числе учета и идентификации, 696 неагрессивных животных было возращено в среду прежнего обитания, 415 животных передано новым владельцам; 62 животных возвращено собственникам; подвергнуто эвтаназии 104 нежизнеспособных животных по причине серьезных неизлечимых заболеваний (онкология, травмы).

По данным регионального правительства, в рамках исполнения муниципальных контрактов на территории Новосибирской области действуют 10 приютов: 2 муниципальных приюта для содержания животных в г. Новосибирске и г. Бердске и 8 частных приютов: в г. Новосибирске, р.п. Кольцово, Куйбышевском, Карасукском, Тогучинском и Искитимском районах. Указанные приюты осуществляют деятельность в рамках исполнения требований Федерального закона «Об ответственном обращении с животными».