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Сибирские ученые изучают свойства нефти методом ядерного магнитного резонанса

  • 01/03/2019, 12:07
Грант РФФИ был выделен молодым ученым на два года – 2018 и 2019.

Сибирские ученые изучают свойства нефти методом ядерного магнитного резонансаВ рамках гранта РФФИ молодые специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН выполняют проект по изучению физико-химических свойств высоковязких нефтей методом ядерного магнитного резонанса, сообщили в пресс-службе института.

— Отработанная методика ЯМР-исследований позволит нам в дальнейшем изучать пластовые флюиды и их свойства, в том числе непосредственно на скважине, — отмечает кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории проблем геологии, разведки и разработки месторождений трудноизвлекаемой нефти ИНГГ СО РАН Мария Шумскайте. — Мы сможем сразу сказать, с каким типом флюида мы имеем дело, и какими свойствами он характеризуется. От этого зависят направления и методика последующих работ на скважине и в лаборатории.

Как отмечает Мария Шумскайте, переход к изучению сложнопостроенных коллекторов и образцов нефти, которые находятся в месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами, требует расширения аппаратурной базы.

Отмечается, что грант РФФИ «Физико-химические свойства нефти на основе метода ЯМР-релаксометрии применительно к изучению резервуаров с трудноизвлекаемыми запасами» был выделен молодым ученым на два года – 2018 и 2019. В рамках этого гранта Институт приобрел специальную печь для нагревания образцов, которая будет установлена в экспериментальной лаборатории.

— У образцов нефти, как легкой, так и высоковязкой, могут значительно меняться свойства при нагревании, — говорит Мария Шумскайте. — Поэтому были выполнены ЯМР-эксперименты в широком температурном диапазоне – от комнатной температуры до условий, приближенных к пластовым – для более детального анализа ЯМР-характеристик исследуемых нефтей. Это позволит увидеть, как меняются свойства жидких углеводородов при различных температурах и, возможно, дать рекомендации по добыче трудноизвлекаемых запасов.

Также специалисты ИНГГ СО РАН применяют ЯМР-метод для изучения свойств и процессов диссоциации газовых гидратов, которые в будущем могут стать одним из основных видов ископаемого топлива. При этом изучение ряда ЯМР-характеристик некоторых моделей гидратсодержащих образцов не имеет аналогов ни в отечественной, ни в зарубежной литературе.

Фото: пресс-служба ИНГГ СО РАН

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