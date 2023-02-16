Еврокомиссия официально объявила о 10-м пакете антироссийских санкций

10-й пакет санкций против РФ планируют ввести к 24 февраля, заявили председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС. В черный список войдут 47 видов электронных компонентов и около 100 человек и компаний.

По словам фон дер Ляйен будет пролонгирован запрет экспорта в Россию товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции. Также, согласно документу, запретят 47 видов электронных компонентов, которые могут применяться в российских системах вооружений, включая ракеты, беспилотники, вертолеты, и компоненты на основе редкоземельных элементов, используемых для тепловизоров.

Кроме того, председатель ЕК анонсировала запрет экспорта в РФ промышленных и высокотехнологичных товаров на €11 млрд, в частности «таких, которые не могут быть поставлены из Китая», в том числе авиационные двигатели и их компоненты, тяжелую строительную технику и запчасти, системы связи.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель добавил, что в обновленный список санкций войдут около 100 человек и компаний.

Ранее редакция сообщала, что Польша построит электронный барьер на границе с РФ.

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