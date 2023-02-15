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Объем внешней торговли регионов Сибири вырос на 36%

  • 15/02/2023, 17:42
внешняя торговля регионов Сибири
Таможенники озвучили ключевые тренды внешнеэкономической деятельности регионов округа в 2022 году.

Объем внешней торговли в регионах Сибирского федерального округа (СФО) вырос на 36% по итогам 2022 года — до $70 млрд. Рост обеспечен за счет экспорта, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

— За 2022 год организациями Сибирского федерального округа в федеральный бюджет были уплачены таможенные пошлины в сумме 172,5 млрд рублей, — отметил Дмитрий Колыханов.

По словам Колыханова, спад внешнеэкономической деятельности наблюдался в первом квартале прошлого года в связи нарушением логистических цепочек, тогда как в третьем и четвертом кварталах объемы торговли возросли. В числе пяти основных торговых партнеров Сибири Китай (товарооборот вырос в 1,6 раза), Нидерланды (увеличение в 2 раза), а также Республика Корея, Турция и Казахстан. Также в СТУ отметили рост торговли с Казахстаном (+9% или 3,8 млрд долларов), Беларусью (+21% или 1 млрд долларов), Кыргызстаном (+45% или 44 млн долларов) и Арменией (в 5 раз или 178 млн долларов).

Доля экспорта в объеме внешней торговли СФО в 2022 году составила 84%, доля импорта по сравнению с 2021 годом снизилась и составила 16%. В 2021 году импорт занимал 22%. По итогам прошлого года округ переместился с пятого на четвертое место в структуре внешней торговли РФ, потеснив Приволжский федеральный округ.

Импорт

Физический объем импорта увеличился на 48%. Основной причиной является рост поставок минеральных продуктов и металлов в страны СНГ. Товарная структура импорта характеризуется преобладание машиностроительной продукции (33% или +27%) и химической продукции (31% или +11%). Также отмечем рост импорта минеральных продуктов (4% или +16%) и текстиля, текстильных изделий и обуви (4% или +13%).

Новыми товарами импорта в 2022 году для регионов округа стали: семена подсолнечника в лузге с белыми полосками из Китая (1,4 тыс. тонн), крахмал гороховый из Китая (244 тыс. тонн) и форель радужная из Узбекистана (9174 тыс. тонн).

Экспорт

Основным экспортным товаром для регионов округа в 2022 году остались топливно-энергетические товары, прежде всего уголь каменный рост стоимости поставок в 1,9%. Экспорт химической продукции также был увеличен на 27%. Положительная динамика произошла в поставках продукции агропромышленного комплекса: пшеница (+13%), семена льна (+45%) и семена рапса (рост в 4,8 раза). Обработанной древесины вывезено в 13 раз больше, чем не обработанной. При этом физический объем экспорта лесоматериалов из округа в 2022 году в целом сократился на 29%.

Новыми товарами для экспорта стали: горох (57,5 тыс. тонн) — в Турцию, мука пшеничная витаминизированная (22,8 тыс. тонн) — в Афганистан, а также материалы для добычи полезных ископаемых (222,9 тыс. тонн) — в Узбекистан.

— Структура экспорта поменялась на увеличение. То есть предприятия (производители) стали более активны. Они стали подвергать продукцию более глубокой обработке, а также стали налаживать внешнеэкономические связи по поставкам готовой продукции. Такая тенденция продолжится и в 2023 году, считает Дмитрий Колыханов.

Лидером по экспорту в 2022 году стала Кемеровская область, по импорту Новосибирская область, второе место занял Красноярский край, замыкает тройку Иркутская область.

Параллельный импорт

За 2022 год в Сибирь ввезено свыше 305 тыс. тонн товаров приоритетного импорта, а также более 32 тыс. тонн товаров первой необходимости. Отмечается, что стоимость товаров параллельного импорта по итогам года составила 107 млн. долларов. Также продолжен ввоз без разрешения правообладателя оригинальных товаров: зачастей для авто, электронных компонентов и оборудования, запчастей для двигателей строительной техники.

— Круг участников паралельного импорта в регионах округа расширятся, констатировал Колыханов.

 

Ранее редакция сообщала о том, что таможенники оформили первую партию товаров на экспорт в Китай.

Фото с сайта Сибирского таможенного управления

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Рубрики : Власть Бизнес ВЭД

Регионы: Сибирь

Теги : экспорт товаров из Сибири импорт товаров в Сибирь внешняя торговля Сибири внешнеэкономическая деятельность


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