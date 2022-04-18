В областном правительстве перед Пасхой взялись за яйца

В преддверии религиозного праздника Пасхи набор продуктов, цены и запасы которых подлежат мониторингу регионального Минпромторга, пополнился яйцами. Об этом в ходе оперативного совещания в областном правительстве сообщил заместитель министра Максим Останин.

— В зоне нашего внимания на прошлой неделе находилось и продолжает находиться яйцо, потому что предстоят пасхальные праздники, — сообщает Останин. — Мы собирали на совещание наши ключевые птицефабрики на предмет ценообразования и запасов. По яйцу запасы — 11 дней.

Среднюю стоимость яиц в настоящее время чиновник в докладе называть не стал.

— Но по-прежнему в зоне нашего внимания остаются следующие продукты борщевого набора: лук репчатый (+12%) и свекла (+15%), — сообщает замминистра. — Запасы картофеля — 15 дней, капуста — 8, лук — 13, морковь — 9, свекла — 10.

Напомним, что неделей ранее в приоритете в плане мониторинга находились овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Как следует из доклада чиновника, некоторое послабление в плане цены наблюдается по части картофеля, килограмм которого в среднем стоит 44 рубля (-2% к прошлой неделе).

Что касается других товаров продовольственной группы, то цены на сахар-песок — 86 рублей (+2%), соль поваренная — 16 рублей (-8%), гречневая крупа — 109 рублей (+3%). Запас в среднем составляет 16 дней. Бакалейные товары — 25 дней, сахар — 19 дней. В наличие 2 тысячи тонн, еще 600 тонн на подходе. Соли в запасе 130 тонн, в предстоящие выходные ожидается очередная поставка 200 тонн. Запасы гречки — 24 дня, мука — 4 дня, рис — 20 дней.

По непродовольственной группе зафиксирован рост цен на стиральный порошок — 115 рублей (+8%), хозяйственное мыло — 39 рублей (+2%). Товарные запасы в среднем составляют 37 дней: порошок — 34 дня, зубная паста — 48 дней.

На прошлой неделе зафиксированы 14 звонков на горячую линию Минпромторга. Всего с начала работы горячей линии поступили 248 обращений от жителей Новосибирской области.