Домашних животных заметили на избирательных участках в Новосибирской области

Сегодня, 15 марта, стартовали выборы президента России. Многие жители Новосибирской области уже отдали свои голоса за кандидатов. Некоторые сделали это вместе со своими домашними животными.

Избирком Новосибирской области поделился несколькими фотографиями домашних животных на участках.

Так, в Октябрьском районе Лидия Большанина решила прийти на участок в сопровождении песика Шерлока. В Татарском районе избирательный участок первым посетил кот Мурзик, который и по сей час выступает скрупулезным наблюдателем.

Но не все котики оказались на своих местах. Так, при проверки министром природы Евгением Шестерниным участка в министерстве было обнаружено отсутствие постоянного четвероногого наблюдателя прошлого года. Куда пропал столь ценный сотрудник, остается неизвестным.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников отдал свой голос на выборах президента России.