Ветер до 20 м/с: метели и гололед будут подстерегать в выходные жителей Новосибирска

МЧС Новосибирской области предупредило жителей Новосибирской области и неблагоприятных сюрпризах погоды в ближайшие выходные.

— Днём 16 марта и ночью 17 марта в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами гололедные явления, отложения мокрого снега, метели. Ветер 17-23 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица, — сообщают в министерстве со ссылкой на Западно — Сибирское УГМС.

Сибирскую столицу ожидает та же участь: днём 16 марта и ночью 17 марта пройдет мокрый снег, местами разбушуются метели. Ветер 10-14 м/с, с порывами до 20 м/с.

Спасатели просят обходить стороной слабо закрепленные рекламные щиты, провода и элементы кровли. А также не парковать автомобили под старыми деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее редакция сообщала о том, что в пятницу, 15 марта, Новосибирскую область накроют обильные снегопады.