Андрей Травников отдал свой голос на выборах президента России

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проголосовал на выборах президента России.

Он призвал жителей региона также принять участие в выборах.

— Внимание всего мирового сообщества привлечено к этому событию. Можно сказать, эти выборы влияют на будущее страны, фактически на будущее всего миропорядка, — передает слова Травников пресс-служба правительства области.

Также губернатор пригласил новосибирцев поучаствовать в акции «Всей семьёй», которая проходит в течение всех трёх дней выборов президента, с 15 по 17 марта.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области открылись избирательные участки.