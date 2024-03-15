Андрей Травников отдал свой голос на выборах президента России

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проголосовал на выборах президента России.
Он призвал жителей региона также принять участие в выборах.
— Внимание всего мирового сообщества привлечено к этому событию. Можно сказать, эти выборы влияют на будущее страны, фактически на будущее всего миропорядка, — передает слова Травников пресс-служба правительства области.
Также губернатор пригласил новосибирцев поучаствовать в акции «Всей семьёй», которая проходит в течение всех трёх дней выборов президента, с 15 по 17 марта.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области открылись избирательные участки.
Фото со страницы правительства Новосибирской области
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