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А что внутри? Показываем, как выглядит новый бассейн СКА после реконструкции

  • 15/03/2024, 15:35
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Показываем, как выглядит новый бассейн СКА после реконструкции
Губернатор Андрей Травников вместе с Олимпийскими чемпионами открыл долгожданный объект для новосибирских спортсменов.

В полностью преобразившемся здании бассейна СКА на торжественной церемонии открытия побывали губернатор Андрей Травников, трёхкратный Олимпийский чемпион, сенатор РФ Александр Карелин, Олимпийский чемпион Евгений Подгорный.

Показываем, как выглядит новый бассейн СКА после реконструкции

 ― В бассейне СКА выросли десятки чемпионов мира, страны по подводному плаванию, здесь сформировалась известная школа подводного плавания Новосибирска. Мы не могли смириться с тем, что спортивный объект с такой историей может исчезнуть. Все верили, что бассейн СКА будет восстановлен, — сказал Андрей Травников.

Реконструкция одного из самых крупных водно-спортивных объектов Новосибирской области была проведена в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Уже 18 марта спортивный комплекс распахнет свои двери для всех желающих, а главное ― будущих чемпионов России.

Но уже сегодня специальным гостям презентовали обновленные залы, чаши и условия для тренировок.

Показываем, как выглядит новый бассейн СКА после реконструкции

В основном зале расположена первая гордость бассейна ― чаша на восемь плавательных дорожек по 50 м. А с помощью передвижного помоста она легко может трансформироваться в два полноценных бассейна с ваннами по 25 метров.

Бассейн оснащен системой хронометража SEIKO для проведения соревнований по плаванию и подводному спорту с отображением информации на внутреннем широкоформатном экране.

Показываем, как выглядит новый бассейн СКА после реконструкции

Современные и уютные тренерские комнаты, удобные раздевалки, тренажерный, универсальный спортивный зал и пространство для фитнеса уже ждут своих первых посетителей.

― Здесь собрано самое лучшее, что может быть сегодня для плавания и для пловцов,— восхитился министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Показываем, как выглядит новый бассейн СКА после реконструкции

Отдельно стоит отметить и удачное месторасположение обновленного бассейна. По соседству с пловцами находится Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова, где воспитывают будущих чемпионов. В перспективе – Центр экстремальных видов спорта. Фактически в этой части областной столицы уже сформирован спортивный кластер.

Фото с сайта правительства Новосибирской области.

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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