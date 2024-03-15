А что внутри? Показываем, как выглядит новый бассейн СКА после реконструкции

В полностью преобразившемся здании бассейна СКА на торжественной церемонии открытия побывали губернатор Андрей Травников, трёхкратный Олимпийский чемпион, сенатор РФ Александр Карелин, Олимпийский чемпион Евгений Подгорный.
― В бассейне СКА выросли десятки чемпионов мира, страны по подводному плаванию, здесь сформировалась известная школа подводного плавания Новосибирска. Мы не могли смириться с тем, что спортивный объект с такой историей может исчезнуть. Все верили, что бассейн СКА будет восстановлен, — сказал Андрей Травников.
Реконструкция одного из самых крупных водно-спортивных объектов Новосибирской области была проведена в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Уже 18 марта спортивный комплекс распахнет свои двери для всех желающих, а главное ― будущих чемпионов России.
Но уже сегодня специальным гостям презентовали обновленные залы, чаши и условия для тренировок.
В основном зале расположена первая гордость бассейна ― чаша на восемь плавательных дорожек по 50 м. А с помощью передвижного помоста она легко может трансформироваться в два полноценных бассейна с ваннами по 25 метров.
Бассейн оснащен системой хронометража SEIKO для проведения соревнований по плаванию и подводному спорту с отображением информации на внутреннем широкоформатном экране.
Современные и уютные тренерские комнаты, удобные раздевалки, тренажерный, универсальный спортивный зал и пространство для фитнеса уже ждут своих первых посетителей.
― Здесь собрано самое лучшее, что может быть сегодня для плавания и для пловцов,— восхитился министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
Отдельно стоит отметить и удачное месторасположение обновленного бассейна. По соседству с пловцами находится Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова, где воспитывают будущих чемпионов. В перспективе – Центр экстремальных видов спорта. Фактически в этой части областной столицы уже сформирован спортивный кластер.
Фото с сайта правительства Новосибирской области.
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