Дополнительное обучение работников сферы здравоохранения

Профессиональная переподготовка врачей в Москве

Дополнительное медицинское образование является отличной возможностью повысить квалификацию и продвинуться по службе. Курсы НМО для врачей позволяют получить максимум полезной информации, узнать о новых методиках лечения, причем в кратчайшие сроки.

Слушателям курса выдается документ установленного образца, подтверждающий факт повышения квалификации. Работники сферы здравоохранения получают сертификаты специалистов, дающие право осуществлять медицинскую практику.

Форматы обучения могут быть разными, наибольшей популярностью пользуется дистанционный. К преимуществам курсов можно отнести:

удобный график занятий;

постоянный доступ к учебным материалам;

квалифицированных лекторов;

возможность обучения из дома или любого другого места;

выдачу официального сертификата.

НМО баллы для аккредитации медсестры начисляются согласно установленным правилам. За участие в образовательных мероприятиях ИОМ полагается 14 баллов в год. За обычные курсы повышения квалификации – 36 баллов.

Баллы НМО «под ключ» — это возможность набрать 250 баллов за 5 лет.

Учебный центр дополнительного образования подготовил программы, соответствующие требованиям ФЗ №273. Этот закон регламентирует порядок и сроки обучения, а также квалификационные требования к работникам сферы здравоохранения.

В ходе профессиональной переподготовки можно приобрести новую профессию, чтобы понять специализацию или получить дополнительную. Такое обучение проводится на базе высшего либо среднего медицинского образования – это обязательное условие. Оно длится минимум 250 часов и баллы за него не насчитывают.

В ходе повышения квалификации можно узнать об инновациях в профобласти, расширить профессиональную компетенцию. Продолжительность обучения составляет 36 часов и является частью программы НМО.

Всем выпускникам курсов выдается диплом с указанием присвоенной квалификации, для этого необходимо пройти профессиональную переподготовку.

Факт повышения квалификации подтверждает удостоверение установленного образца, в котором указывают название программы и ее продолжительность.

Схема начисления баллов НМО простая. За 1 академический час лекций либо семинаров полагается 1 балл.

Учебным центром предлагаются программы, рассчитанные на год и на 5 лет.

При наличии нескольких специальностей баллы придется набирать для каждой. За год должно получиться минимум 50 баллов.

Все данные обучающихся, включая выданные документы, заносятся в официальный реестр.

Проверить лицензию образовательного центра можно на официальном портале Федеральной службы.

Пройдите профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации, получите возможность приобрести новую специализацию, полезные знания и навыки.