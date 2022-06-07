Сервисы Сбера помогли значительно сэкономить на топливе для спецтехники

Центр агробиотехнологий, расположенный в Краснообске под Новосибирском, занимается выведением семян агрокультур, адаптированных к Сибирскому климату. Организация воспользовалась тремя цифровыми решениями от Сбера, разработанными в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта – «Управление автопарком», «История поля», Agro AI.

Сервис «Управление автопарком» контролирует все заправки транспорта, выезды за пределы обозначенной геозоны, нарушения скоростного режима, технические неисправности и многое другое.

Сервис «История поля» позволяет повысить эффективность использования земельного банка, повысить производительность сотрудников, сократить время на сбор и анализ данных с полей, предотвратить хищения ТМЦ и повысить урожайность полей.

Сервис Agro AI позволяет благодаря данным дистанционного зондирования Земли и технологиям искусственного интеллекта определить реальную посевную площадь полей, идентифицировать произрастающие культуры и спрогнозировать урожайность. Сервис также может использоваться для автоматизации севооборота и оценки земельного банка при покупке.

Никита Макаренко, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Современные цифровые решения от экосистемы Сбера – это не только автоматизация рутинных задач, но и существенная экономия. Как показывает практика, сегодня технологии искусственного интеллекта – это удобный и необходимый инструмент в работе в том числе и в сельскохозяйственной отрасли. Наши сервисы позволяют контролировать состояние спецтехники в режиме онлайн, 24/7 и из любой точки мира».

Кирилл Голохваст, директор СФНЦА РАН: