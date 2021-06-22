В суде рассматривают иск к ритуальщикам

Калининский районный суд Новосибирска начал рассмотрение дела по иску прокуратуры к заведующему патологоанатомическим отделением горбольницы №1 Козяеву, а также к ООО «Похоронный дом «Некрополь», ООО «Ритуальное хозяйство», а также представителям данных организаций ритуальной отрасли — Якушину, Шимелевич и Ульеву с требованием применения последствий недействительности ничтожных сделок. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Напомним, что ранее приговорами Заельцовского районного суда Новосибирска менеджер общества и заведующий патологоанатомическим отделением признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных соответственно ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, сотрудник ООО «Похоронный дом «Некрополь» в период с 2011 по 2019 год передал свыше 1,2 млн рублей заведующему патологоанатомическим отделением за информирование родственников умерших в больнице граждан о предоставляемых коммерческой организацией ритуальных услугах. В конце 2020 года суд признал ООО «Похоронный дом «Некрополь» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей с конфискацией денежных средств в размере более 1,2 млн рублей

— Средства, полученные Козяевым, не обнаружены и не изымались, в связи с чем, возможность конфискации предмета взятки утрачена, — теперь поясняют в Калининском суде позицию прокуратуры. — Получение взятки Козяевым является сделкой по получению денежных средств за совершение действия в пользу взяткодателя, представляемых им лиц («Похоронный дом «Некрополь», «Ритуальное хозяйство»). Истец просит суд применить последствия недействительности ничтожных сделок к получению взяток Козяевым в сумме 1,5 млн руб. и взыскать указанную сумму.

Следующее заседание суда Калининского района по иску прокуратуры состоится в середине августа 2021 года.