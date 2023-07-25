Дополнительные электрички запустят для зрителей авиашоу в Мочище 30 июля

Авиационный фестиваль «Виват, Россия!» будет проходить 30 июля, в воскресенье, на аэродроме в Мочище. Шоу начнётся в 9:00 и завершится к 15:00. Жителям Новосибирской области предлагают удобный способ добраться до места и обратно – без пробок и строго по расписанию.

— Пассажиры смогут быстро и комфортно добраться до станции Мочище, расположенной в непосредственной близости от аэродрома. Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 30 минут, стоимость проезда – 40 рублей, — сообщили в пресс-службе компании «Экспресс-пригород».

Дополнительные пригородные электропоезда будут курсировать по маршруту «Новосибирск – Мочище – Новосибирск». Составы будут следовать со всеми остановками. Отправка первого рейса со станции Новосибирск-Главный – в 8:32. Интервал движения в среднем составит 10–13 минут. Последний дополнительный поезд заберёт зрителей авиашоу в 16:04 часов.

Для жителей удалённых населённых пунктов организуют маршруты транзитных электропоездов в южном, западном, кузбасском и жеребцовском направлениях. Добраться на них до станции Мочище можно будет и напрямую, и с пересадкой, которую придётся сделать на вокзале Новосибирск-Главный.