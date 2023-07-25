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В Новосибирской области из-за ослабления рубля подорожали апельсины и лимоны

  • 25/07/2023, 16:09
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В Новосибирской области из-за ослабления рубля подорожали апельсины и лимоны
А на стоимость огурцов повлиял временной фактор.

В Новосибирской области замедлилось снижение цен на продовольственные товары. Об этом сообщили в Сибирском ГУ Банка России. Тем не менее, многие продукты оставались дешевле, чем год назад.

Например, неблагоприятные погодные условия в странах-производителях сахара повлекли сокращение его предложений на мировом рынке. Как следствие — рост цен.

 — Корректировка цен вслед за мировыми привела к замедлению снижения цен на сахар на российском рынке, — говорит начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.

По словам эксперта, причиной повышения цен на фрукты и цитрусовые стало ослабление рубля.

— На динамику цен повлияло ослабление рубля, поэтому импортная продукция поступала на прилавки региона по более высоким ценам. В итоге в годовом сопоставлении замедлилось снижение цен на яблоки, подорожали апельсины, ускорился рост цен на лимоны, — отметил Евгений Хацкевич.

А вот огурцы, по его мнению, подорожали из-за временного фактора — в местных тепличных хозяйствах начался цикл пересадки огурцов, и в результате их временно стало меньше

Отмечается, что в целом по стране в июне уровень цен на продукты был на 0,2% выше, чем год назад.

Ранее редакция сообщала, что аграрии объяснили, почему выросла цена на овощи в Новосибирской области.

Фото: pixabay.com, stevepb

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирская область

Теги : Сибирский ГУ Банка России рост цен инфляция


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