В Новосибирской области из-за ослабления рубля подорожали апельсины и лимоны

В Новосибирской области замедлилось снижение цен на продовольственные товары. Об этом сообщили в Сибирском ГУ Банка России. Тем не менее, многие продукты оставались дешевле, чем год назад.

Например, неблагоприятные погодные условия в странах-производителях сахара повлекли сокращение его предложений на мировом рынке. Как следствие — рост цен.

— Корректировка цен вслед за мировыми привела к замедлению снижения цен на сахар на российском рынке, — говорит начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.

По словам эксперта, причиной повышения цен на фрукты и цитрусовые стало ослабление рубля.

— На динамику цен повлияло ослабление рубля, поэтому импортная продукция поступала на прилавки региона по более высоким ценам. В итоге в годовом сопоставлении замедлилось снижение цен на яблоки, подорожали апельсины, ускорился рост цен на лимоны, — отметил Евгений Хацкевич.

А вот огурцы, по его мнению, подорожали из-за временного фактора — в местных тепличных хозяйствах начался цикл пересадки огурцов, и в результате их временно стало меньше

Отмечается, что в целом по стране в июне уровень цен на продукты был на 0,2% выше, чем год назад.

Ранее редакция сообщала, что аграрии объяснили, почему выросла цена на овощи в Новосибирской области.