Дополнительные льготы получат участники спецоперации из Новосибирской области

Правительство Новосибирской области расширило перечень получателей дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева подчеркнула, что в закон вводятся дополнительные категории граждан, на которых будут распространяться меры социальной поддержки. Это — участники специальной военной операции (СВО), ставшие инвалидами боевых действий, а также члены семей (родители, дети, вдовы (вдовцы) погибших участников СВО.

— Ежемесячное денежное пособие родителям погибших осуществляется в случае их нетрудоспособности (инвалиды, пенсионеры), а единовременное пособие предоставляется вдовам (вдовцам), если они не вступили в повторный брак. Объем дополнительных средств на реализацию проекта закона составляет более 54 млн рублей ежегодно, — отметила Бахарева.

Напомним, что новосибирский реабилитационный сертификат для участников СВО — в числе лучших региональных практик.

Сертификат включает в себя следующий перечень услуг: социально-медицинская реабилитация на базе реабилитационных центров в течение 14-дневного стационара, социальное обслуживание, прокат средств реабилитации; дополнительное обучение и переобучение по 34 образовательным программам (перечень будет расширяться) и помощь в трудоустройстве. Ещё один блок — посещение культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Набор услуг не статичен, он постоянно расширяется, дополняется, в том числе, с учётом пожеланий самих бойцов. В частности, в апреле в Реабилитационный сертификат было добавлено зубопротезирование. За время действия — с 1 марта этого года — заявления приняты от 119 участников СВО, 88 человек уже прошли или участвуют в реабилитации.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования.