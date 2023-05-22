Рекламодателям

Дополнительные льготы получат участники спецоперации из Новосибирской области

  • 22/05/2023, 17:07
дополнительные меры поддержки участников спецоперации
Объем дополнительных средств на реализацию проекта закона составляет более 54 млн рублей ежегодно.

Правительство Новосибирской области расширило перечень получателей дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева подчеркнула, что в закон вводятся дополнительные категории граждан, на которых будут распространяться меры социальной поддержки. Это — участники специальной военной операции (СВО), ставшие инвалидами боевых действий, а также члены семей (родители, дети, вдовы (вдовцы) погибших участников СВО.

— Ежемесячное денежное пособие родителям погибших осуществляется в случае их нетрудоспособности (инвалиды, пенсионеры), а единовременное пособие предоставляется вдовам (вдовцам), если они не вступили в повторный брак. Объем дополнительных средств на реализацию проекта закона составляет более 54 млн рублей ежегодно, — отметила Бахарева.

Напомним, что новосибирский реабилитационный сертификат для участников СВО — в числе лучших региональных практик.

Сертификат включает в себя следующий перечень услуг: социально-медицинская реабилитация на базе реабилитационных центров в течение 14-дневного стационара, социальное обслуживание, прокат средств реабилитации; дополнительное обучение и переобучение по 34 образовательным программам (перечень будет расширяться) и помощь в трудоустройстве. Ещё один блок — посещение культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Набор услуг не статичен, он постоянно расширяется, дополняется, в том числе, с учётом пожеланий самих бойцов. В частности, в апреле в Реабилитационный сертификат было добавлено зубопротезирование. За время действия — с 1 марта этого года — заявления приняты от 119 участников СВО, 88 человек уже прошли или участвуют в реабилитации.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования.

Фото  Госдумы РФ

121

Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : льготы Елена Бахарева дополнительные меры поддержки участника СВО


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Заельцовская
15 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
В Новосибирске 47 собственников, разрушенных квартир на ул. Линейной, получили компенсации

47 собственников разрушенных квартир на Линейной в Новосибирске получили компенсации

С собственниками оставшихся шести квартир в настоящее время ведутся работы.
Читать статью >>
Сотрудники вирусологического центра Вектор обратились с письмом к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину

Сотрудники вирусологического центра Вектор обратились с письмом к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину

Обращение подписали около 400 сотрудников центра Вектор.
Читать статью >>
В Новосибирске ищут нового подрядчика для благоустройства Первомайского сквера

В Новосибирске ищут нового подрядчика для благоустройства Первомайского сквера

С победителем прошлого аукциона контракт так и не был заключен.
Читать статью >>
в Новосибирске назвали отрасли, формирующие бюджет города

«Мы опасались за первый квартал 2023 года»: в Новосибирске назвали отрасли, формирующие бюджет города

В мэрии заявляют о медленном, но устойчивом росте городской экономики.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Виктория Мельник, директор Центра развития малого бизнеса «Инструменты для бизнеса»

Виктория Мельник: Грантовая тема сейчас очень хорошо заходит бизнесу

В том числе потому, что заставляет думать и креативить.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Алёна Чеканова: Все началось с серии предпринимательских неудач

22/05/2023, 17:10

47 собственников разрушенных квартир на Линейной в Новосибирске получили компенсации

22/05/2023, 16:08

Губернатор поручил оперативно скорректировать государственные меры поддержки предпринимателей региона

22/05/2023, 15:47

Кто может получать единое пособие на детей и куда за ним обращаться, рассказала эксперт

22/05/2023, 15:25
Популярное

Экс-глава сельсовета Купинского района признана виновной в мошенничестве

22/05/2023, 16:27

Следователи проводят проверку по массовой драке на Хилокской

22/05/2023, 16:15

Метрополитен Новосибирска объявил о закрытии одного входа на станцию «Площадь Маркса»

22/05/2023, 16:02
Новости компаний

ВТБ выяснил, кто чаще оформляет автокредиты

22/05/2023, 16:02

В начале мая россияне увеличили потребительскую активность на 11%

22/05/2023, 11:06

В Новосибирской области ЕГЭ пройдет под видеонаблюдением от «Ростелекома»

22/05/2023, 10:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска