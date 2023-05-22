Алёна Чеканова: Все началось с серии предпринимательских неудач

Проекты Алены Чеканова, основатель и директор Сибирской школы дизайна и мод многократно получали поддержку грантовых фондов: частных и государственных. В портфеле предпринимателя:
Своим опытом Алена делится в проекте «ОПОРЫ РОССИИ»: «Гранты для бизнеса».
Алёна Чеканова, филантроп, социальный предприниматель, наставник по импакт- предпринимательству, трекер стартапов. 13 лет создает одежду.
Многократный победитель международных и всероссийских конкурсов дизайна одежды.
Обучалась в Institutto Marangoni — fashion design (г. Милан).
Создатель брендов одежда «Детство» и «AG.modern Siberia».Основатель Всероссийского фестиваль-конкурса детского и юношеского творчества «Воздух»
Подробнее о том, как можно получить грант на развитие своего проекта можно узнать в чате взаимной помощи «Гранты для бизнеса».
Возраст 18+
Фото и видео предоставлены Новосибирским отделением Опоры России
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