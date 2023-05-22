Алёна Чеканова: Все началось с серии предпринимательских неудач

Проекты Алены Чеканова, основатель и директор Сибирской школы дизайна и мод многократно получали поддержку грантовых фондов: частных и государственных. В портфеле предпринимателя:

Президентский фонд культурных инициатив — 3.000.000 руб.

Грант Министерства региональной политики Новосибирской области —1.500.000 руб.

Грант управления общественных связей мэрии города Новосибирска по конкурсу социально значимых проектов в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов — 2022 — 120 000 руб.

Своим опытом Алена делится в проекте «ОПОРЫ РОССИИ»: «Гранты для бизнеса».

Алёна Чеканова, филантроп, социальный предприниматель, наставник по импакт- предпринимательству, трекер стартапов. 13 лет создает одежду.

Многократный победитель международных и всероссийских конкурсов дизайна одежды.

Обучалась в Institutto Marangoni — fashion design (г. Милан).

Создатель брендов одежда «Детство» и «AG.modern Siberia».Основатель Всероссийского фестиваль-конкурса детского и юношеского творчества «Воздух»

Подробнее о том, как можно получить грант на развитие своего проекта можно узнать в чате взаимной помощи «Гранты для бизнеса».

Возраст 18+