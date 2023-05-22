Экс-глава сельсовета Купинского района признана виновной в мошенничестве

Экс-глава одного из сельских советов Купинского района признана виновной в совершении семи эпизодов мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

По данным следствия, с февраля 2018 по декабрь 2021 года, осужденная, являющаяся главой сельсовета в Купинском районе, введя в заблуждение директора и бухгалтера муниципального учреждения, где работал ее гражданский супруг, издавала фиктивные приказы о его премировании.

Стоит отметить, что премия мужчине не полагалась, а осужденная присваивала эти средства для личных нужд. Таким образом она похитила порядка 200 тысяч рублей.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

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