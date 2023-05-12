В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования

Глава комитета Госдумы по делам семьи, детей и женщин Нина Останина (КПРФ) внесла в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому участникам военной спецоперации позволят поступать в вузы и колледжи без экзаменов.

— Законопроект направлен на социальную поддержку и социальную адаптацию вернувшихся к гражданской жизни участников специальной военной операции, —сообщается в пояснительной записке.

Отмечается, что зачисление будет осуществляться на основе собеседования в течение трех лет после года, когда они были демобилизованы или уволены со службы.

Специальности автор инициативы предлагает определить правительству России.

Ранее редакция сообщала, что за уклонение от военных сборов грозит наказание вплоть до уголовного.