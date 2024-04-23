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«Россети» обеспечат электроэнергией микрорайон в Новосибирске на миллион квадратных метров жилья

  • 23/04/2024, 16:45

Компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») приступила к строительству комплекса объектов для электроснабжения микрорайона «Клюквенный», где будут жить 35 тыс. человек.

«Россети» обеспечат электроэнергией микрорайон в Новосибирске на миллион квадратных метров жильяЭнергетики проложат 11 км линий электропередачи, введут в работу распределительный пункт и 11 трансформаторных подстанций 10 кВ общей мощностью более 21,2 МВА.

Питающим центром станет подстанция 110 кВ «Солнечная», которая обеспечивает электроэнергией потребителей в Калининском районе Новосибирска.

Мощность присоединения первой очереди микрорайона составит 9,5 МВт.

«Россети» содействуют реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на всей территории присутствия. В Новосибирске энергокомпания сотрудничает со многими крупными застройщиками города и области. За 2023 год к сетям компании было подключено несколько десятков объектов жилищного строительства общей мощностью 17.2 МВт.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

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Регионы: Новосибирск

Теги : энергоснабжение АО «РЭС»


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