Дополнительные выборы на округах экс-депутатов Пироговой и Бойко* назначены на 17 декабря

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 40 и 49 пойдут 17 декабря. Такое решение принято большинством голосов на заседание сессии горсовета Новосибирска 27 сентября.

— В соответствии с законом Новосибирской области решение о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. В связи с вышеизложенным проектом решения предлагается назначить дополнительные выборы депутатов совета депутатов седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №40 и №49 на 17 декабря 2023 года, — отметил в своем докладе председатель постоянной комиссии совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению, депутат Игорь Атякшев.

Он напомнил, что избирательные округа уже длительное время находятся без фактического присутствия депутатов (Хельги Пироговой и Сергея Бойко* — в апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

— Назначение дополнительных выборов на 17 декабря позволит вновь избранным депутатам, как можно раньше приступить к осуществлению своих депутатских полномочий и реализовать работу на избирательных округах, — закончил свое выступление докладчик.

Депутат горсовета Светлана Каверзина попыталась внести поправку и предложила сдвинуть сроки дополнительных выборов на более ранний срок.

—В связи с тем, что у нас в декабре идет активный процесс принятия бюджета, поэтому чем раньше новые депутаты включатся в этот процесс, тем будет лучше для избирателей их округа, поэтому я предлагаю назначить дату выборов на 3 декабря. Обоснование — ссылка на федеральный закон, — прокомментировала Светлана Каверзина.

По ее словам, федеральный закон допускает сокращение сроков. Однако начальник управления по правовым и экономическим вопросам совета депутатов города Новосибирска Ольга Кондратенко уточнила, что, скорее всего, Светлана Каверзина перепутала досрочные выборы с дополнительными.

— Поправка будет противоречить законодательству. Выборы на сегодняшний день можно назначить либо на 17 декабря, либо на 24 декабря из расчетных дат законодательства. То, что озвучивает Светлана Викторовна (Каверзина — Ред.) отношения к сегодняшнему проекту не имеет никакого, — резюмировала она.

В итоге депутаты отклонили поправку большинством голосов: против нее проголосовали 36 депутатов, два депутата поддержали поправку и 4 человека воздержались по данному вопросу.

За решение о проведении выборов 17 декабря проголосовали 39 депутатов, 4 — воздержались.

Напомним, на июньской сессии городского совета обсуждался вопрос о лишении депутатских полномочий членов коалиции «Новосибирск 2020» Хельги Пироговой и Сергей Бойко*. Поводом для этого, стали не предоставленные ими сведения о доходах и результаты почерковедческой экспертизы отчетных документов депутатов. Решение было принято большинством голосов. Срок их полномочий закончился 4 июля 2023 года.

4 июля Бойко* и Пирогова подали исковые заявления о признании незаконным решения о досрочном прекращении их полномочий.

*В апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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