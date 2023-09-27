«Надел собачий ошейник и бил»: домашний тиран показал, как издевался над беременной женой (видео)

В Новосибирске местному жителю предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы своей гражданской супруги.

― Следственным отделом по Дзержинскому району предъявлено обвинение фигуранту в совершении преступлений: незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, угроза применения насилия, в отношении представителя власти, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Изначально из-за неадекватного состояния домашнего тирана поместили в специализированное медицинское учреждение. Следователи ждали, когда мужчина придет в себя после наркотического опьянения, а уже потом поехали с ним на место преступления.

СК опубликовал видео показаний обвиняемого. Мужчина подробно рассказывает, как и чем он бил свою супругу.

― Замахивался, это соответственно мешало (в руках у фигуранта зонт – прим. Редакции). Бил по корпусу. Потом тапком в область головы, три-четыре удара, ― показывает обвиняемый.

Затем процесс переносится в гараж. А там домашний тиран рассказывает об ошейнике, который он надел на шею своей жертвы, прицепил кран и полночи таскал ее как собачонку. Все это действие сопровождалось еще и жестокими побоями. В руках душегуба оказывались то лопата, то топор.

Сибирячка, находившаяся на последний неделях беременности, более 10 часов терпела жуткую боль и унижения. Она изо всех сил звала на помощь, но ночью ее никто не слышал.

Только в 10 часов утра случайных прохожий отреагировал на крики и вызвал полицию.

Процесс задержания неадекватного мужчины оказался не из легких.

― Кроме того, с целью оказания сопротивления законному действию сотрудников полиции фигурант взял в руки топор и стал угрожать представителям власти применением насилия. Для оказания силовой поддержки сотрудникам МВД были задействованы сотрудники СОБР «Сибиряк» Управления Росгвардии, которые задержали мужчину и освободили женщину, ― добавили в СК.

Потерпевшей женщине оказали квалифицированную медицинскую помощь. Врачам удалось сохранить жизнь еще не рожденному малышу.