Мужчину, который избил беременную жену, арестовали в Новосибирске

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который избивал свою беременную сожительницу всю ночь, по уголовному делу о незаконном лишении свободы девушки. Так же ему предъявлено обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— 20 сентября 2023 года в ночное время 31-летний мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, незаконно лишил свободы свою гражданскую супругу, удерживая ее в доме и гараже длительное время. При этом, применял к потерпевшей насилие, опасное для жизни и здоровья, используя топор и лопату в качестве оружия, — говорится в сообщении.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что неадекватный новосибирец всю ночь избивал беременную жену в гараже дома.