В Новосибирске инициируют отстранение депутата горсовета Ростислава Антонова

В общественную организацию «Тихий Центр» на этой неделе обратились избиратели шестого одномандатного округа с просьбой посодействовать в создании инициативной группы по отстранению действующего депутата горсовета Ростислава Антонова.

— Жители шестого округа обеспокоены отсутствием прямой коммуникации с депутатом и острым дефицитом внимания г-на Антонова к конкретным проблемам округа, — говорится в телеграм-канале группы.

13 августа «Тихий центр» публиковали результаты независимого социологического исследования об эффективности деятельности муниципальных депутатов Железнодорожного района. Согласно полученным данным, удовлетворительно оцениваются депутатскую работу Антонова лишь 7,7 % респондентов. Неудовлетворительно работу оценили 46,2 % ответивших, затруднились с ответом — 46,1 %. Для сравнения, в исследовании также приводятся результаты работы еще одного депутата от округа — Антона Тыртышного: удовлетворительно — 50,0 %; неудовлетворительно — 50,0 %.

— Респонденты в свободной форме отдельно указали на то, что конкретно их не устраивает: отсутствие анонсов встреч и отчётов о проделанной работе, дефицит внимания народных избранников к округу в пользу решения вопросов региональной и федеральной повестки, злоупотребление PR-технологиями, низкий уровень контроля за депутатской деятельностью со стороны гражданского общества, — подчеркивали общественники. — Также значительная часть респондентов отметила, что активной работы по исполнению депутатских наказов на их округе не наблюдается.

Как сообщили общественники, жители Железнодорожного района планируют создать инициативную группу по отзыву депутата горсовета Новосибирска Ростислава Антонова. Группа «Тихий центр» объявила сбор контактов от желающий войти в состав инициативной группы.

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов сообщил редакции Infopro54, что активисты «Тихого центра», связанные с партией «Яблоко», являются его давними «друзьями», которые с выборов 2020 года внимательно следят за его работой, как депутата, а сейчас активизировались к выборам предстоящим.

— Прекрасно, что «Тихий центр» так внимательно следит за моей судьбой. А работаю я на округе или нет будут компетентно судить избиратели через некоторое время, на ближайших выборах, — говорит Антонов. — Люди в своем праве. Если они считают, что депутат не дорабатывает, то они могут поднять этот вопрос. Я отношусь к этому спокойно и готов обсуждать конкретные вопросы. По моей информации, все полученные мной наказы находятся в работе, многие выполнены, многое сделано за рамками наказов — вне бюджетных источников. Да, ввиду напряжённого графика встреч сейчас проходит меньше. Но все, кто хотят со мной пообщаться лично, такую возможность имеют. В соцсетях я так же доступен. Страница открыта. Хочу отметить, что у «Тихого центра» за все время моей депутатской деятельности желания встретиться так и не возникло, хотя двери, повторюсь, открыты для всех.

Собеседник редакции отметил, что будет с интересом следить за действиями «Тихого центра», и намерен продолжать работу на своем округ, а также на новых территориях, выполняя поручение губернатора Новосибирской области.

Напомним, решением совета депутатов в Новосибирске были отозваны мандаты двух оппозиционных депутатов Хельги Пироговой и Сергея Бойко* (*В апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. — Ред.).

Ранее стало известно, что депутат горсовета Ростислав Антонов стал советником губернатора Новосибирской области. В июне прошлого года общественник был назначен советником главы Донецкой Народной Республики.