Дополнительный корпус лицея № 9 отремонтирован и готов к открытию в Новосибирске

Мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что дополнительный корпус лицея № 9 капитальный ремонт выполнен, с нового учебного года здесь начнутся занятия. При этом Центр дополнительного образования «Алые паруса», который ранее размещался в этом здании, получил новые помещения, сопоставимые по площади, добавил глава города.

Перед инвестором стояла непростая задача – выполнить капитальный ремонт двух корпусов, находящихся в предаварийном состоянии, за один год. Ремонту подлежало двухэтажное здание школы 1937 года постройки, а также здание мастерских из трёх блоков, построенных в разные годы, рассказал исполнительный директор группы компаний «Сибирь-Инвест» Антон Струлёв.

По его словам, после обследования зданий разработали проект капремонта. Далее провели гидроизоляцию фундамента, поменяли часть перекрытий, все перегородки, окна, двери, заменили всю проводку, сети водоснабжения, канализации, вентиляции, полностью поменяли кровлю на обоих зданиях, вокруг корпусов сделали благоустройство и оборудовали спортивные площадки.

В сентябре дети пойдут уже в эту школу.

Директор МАОУ «Лицей № 9» Татьяна Шишлянникова пояснила, что в обновлённом здании будут учиться ребята из 1-х–3-х классов лицея – всего 500 детей, где появился полноценный пищеблок с кухней и столовой для обеспечения учащихся горячим питанием, а также библиотека и спортивный зал.

В отдельном корпусе разместится Центр дополнительного образования лицея № 9.