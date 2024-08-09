В МЧС назвали основные причины пожаров в быту

Синоптики прогнозируют понижение температуры и дожди в Новосибирской области. Именно в период похолодания чаще всего происходят пожары в домах.

Население активно использует электронагревательные устройства и отопительные печи в повседневной жизни, что увеличивает риск возгорания. Дачники также находятся в зоне риска из-за того, что используют печи.

Основная причина пожаров, по данным МЧС, — неосторожное обращение с огнем. Это 74% всех случаев за неделю. Чуть реже к пожарам приводили неисправные электроприборы и печи.

Причины пожаров из-за печи: нарушение правил эксплуатации (недостаточное расстояние между дымоходом и деревянными конструкциями дома, отсутствие подтопочного листа) и нарушение правил пожарной безопасности при использовании (применение легковоспламеняющихся жидкостей, перегрев печей, розжиг с открытыми дверцами).

Ранее редакция сообщала о том, что самые гиблые места Новосибирской области назвали в МЧС.