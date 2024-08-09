Два трамвайных маршрута изменятся из-за ремонта в Новосибирске

В Новосибирске из-за ремонтных работ на улице Учительской в Калининском районе до 12 августа будет прекращено движение трамваев № 11, 14.

– С 23 часов 9 августа до 12 августа закроются трамвайные маршруты № 11 и 14, – говорится в сообщении городской администрации.

Временные маршруты № 5 и № 17 начнут работать 10 и 11 августа.

Маршрут № 5 будет ходить от остановки «Золотая Горка» до остановки «Сад Мичуринцев».

№ 17 будет следовать от остановки «ПКиО «Сосновый бор» и доезжать до площади Калинина.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска прокомментировали судьбу скоростного трамвая на ОбьГЭС.