Два трамвайных маршрута изменятся из-за ремонта в Новосибирске

В Новосибирске из-за ремонтных работ на улице Учительской в Калининском районе до 12 августа будет прекращено движение трамваев № 11, 14.
– С 23 часов 9 августа до 12 августа закроются трамвайные маршруты № 11 и 14, – говорится в сообщении городской администрации.
Временные маршруты № 5 и № 17 начнут работать 10 и 11 августа.
Маршрут № 5 будет ходить от остановки «Золотая Горка» до остановки «Сад Мичуринцев».
№ 17 будет следовать от остановки «ПКиО «Сосновый бор» и доезжать до площади Калинина.
Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска прокомментировали судьбу скоростного трамвая на ОбьГЭС.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Ольга Кирсанова
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