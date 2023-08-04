Дополнительный корпус лицея НГТУ позволит увеличить набор учащихся

В Новосибирске завершается капитальный ремонт дополнительного корпуса инженерного лицея НГТУ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Он позволит в перспективе увеличить набор учащихся. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, такая программа капремонта и реконструкции позволяет добавить количество мест в действующих школах.

Напомним, в здании на ул. Выставочной, 28 размещался детский сад, который посещали 12 человек. Здание детского сада было отдано под начальные классы лицея НГТУ. В 2022 году в нем начат капремонт. Подрядчики заменили кровлю, обустроили эвакуационные лестницы, перепланировали помещения (для спортзала и столовой полного цикла), а также смонтировали системы вентиляции, наружного освещения и индивидуального теплового пункта, сделали две пристройки. Во дворе установлена спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, беговая дорожка. Продолжается благоустройство территории.

Новый корпус рассчитан на 265 учеников, которые будут учиться в одну смену.

— Здание 1966 года постройки было в плохом состоянии. Сегодня мы видим, что в результате оборудованы не только классные комнаты, но и дополнительные помещения под гардероб и сервер. В корпусе разместили полностью оборудованную столовую на 80 мест и спортзал, — рассказал Анатолий Локоть.

Он уточнил, что на ремонт было выделено 90 млн рублей из областного и городского бюджетов.

— Стоимость одного места – более 200 тысяч рублей. При этом, если мы строим новую школу, затраты на создание одного места по нынешним расценкам составляют около 2 млн рублей, — уточнил он.

Директор МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» Маргарита Безлепкина рассказала, что здание лицея, которое находится на ул. Выставочной, 36 рассчитано на 600 человек, но сейчас там обучаются более тысячи.

— Перевод начальной школы в новое помещение позволит разгрузить лицей и организовать обучение в одну смену. Также у ребят появится больше возможностей для занятий внеурочной деятельностью. Например, дополнительно на уроке по профориентации учащиеся смогут получать информацию по мониторингу тепловой энергии, которая будет выводиться в учебный класс на мониторы. Они увидят, насколько экономно расходуется тепло, и правильно ли оно распределяется в здании лицея. Оборудование, которое позволяет это отследить, находится на цокольном этаже учреждения, – подчеркнула она.

Всего в этом году в Новосибирске будет создано почти 4000 дополнительных школьных мест в действующих школах, лицеях, гимназиях.