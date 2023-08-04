На Чернышевском спуске в Новосибирске может появиться небоскреб в 60 этажей

Вопрос о строительстве небоскреба в 60 этажей компанией «Альгеба» (Входит в ГК «СибирьИнвест». — Ред.) обсудили на августовском заседании градостроительного совета мэрии Новосибирска. Высотку планируется построить рядом с Димитровским мостом, где компания возводит ЖК «Чернышевский». Как пишут «Новосибирские новости», эксперты градостроительного совета положительно оценили предложение застройщика.

Напомним, в июле 2023 года завершилось выселение владельцев эллингов с побережья Оби в районе Чернышевского спуска. Кроме того, жители микрорайона Прибрежный Железнодорожного района Центрального округа Новосибирска (Владимировский и Чернышевский спуски) подписывали обращения к руководству муниципалитета, где требовали перенести в другое место или убрать три пескобазы: две частные и пескобазу муниципального ДЭУ-1, расположенные чуть более чем в сотне метров от жилых домов. Новосибирцы заявляли, что хотят видеть благоустроенный участок набережной Оби.

На заседании земельной комиссии мэрии Новосибирска 3 августа начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев заявил, что сейчас город будет обращать особое внимание на проекты, которые планируется реализовывать в прибрежной зоне, где запланировано размещение набережной. «Новосибирские новости», со ссылкой на Кондратьева, уточнили, что набережную на правом берегу от Димитровского моста вниз по течению до Сухарной будут благоустраивать три компании — «Альгеба», «Новый мир» и «Сибмонтажспецстрой», которые возводят жильё вдоль реки.

По словам члена градсовета, архитектора Игоря Поповского, по геологии к объекту «Альгеба» нет вопросов, так как рядом находится скала и по фундаменту небоскреб встанет без проблем. Однако, по его словам, не понятен вопрос по согласованию строительства объекта с Росавиацией. Напомним, в Новосибирске существуют ограничения по высотности строительства со стороны аэропортов.

— Нас, специалистов спрашивали, не будет ли выбиваться небоскреб из куста объектов, расположенных в этой локации. Мы посчитали, что он не будет чем-то необычным. Рядом находится 24-этажная гостиница «Привокзальный», торгово-офисные центры «Манхэттен», «Кобра», Montblanc. Небоскреб, анонсированный девелопером, будет стоять немного в стороне на нижней террасе, поэтому его высотность не будет сильно выбиваться из общей картины,— комментирует собеседник Infopro54. — Для более четкого понимания картины необходимо вычертить речной фасад с разверткой по правому берегу, а также сделать фотомонтаж с Димитровского моста, чтобы понять как небоскреб впишется в локацию.

При этом собеседник подчеркнул, что объект не будет «залезать» на набережную и не помешает ее продлению по правому берегу.

— Впрочем, то, что мы обсуждали на президиуме градостроительного совета, пока только декларация о намерениях. Мы пока не видели документацию ни по одной из башен-небоскребов, которые девелоперы планируют строить в Новосибирске. По всей видимости, они еще не готовы к полной подаче материала, — добавил Игорь Поповский

Ранее министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков анонсировал строительство небоскреба в 60 этажей в районе метро Октябрьская. Инициаторами проекта назывались «СМСС» и «ВербаКапитал».

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, какие объекты необходимы Новосибирску, чтобы считаться современным и стильным городом.