Заключенных учат фермерству на президентские деньги

Заключенные исправительных учреждений Новосибирской области принимают участие в проекте «Путь домой», который реализуется Новосибирским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке Фонда президентских грантов. Одна из программ обучения предпринимательская деятельность в сфере «Личного подсобного хозяйства» («ЛПХ»). Ее преподают в Колывани и Тогучине.

— Программа «ЛПХ» направлена на изучение эффективной организации развития сельского хозяйства и растениеводства как одной из важнейших отраслей сельского хозяйства, которое призвано удовлетворять потребности населения в ценных продуктах, а также обеспечивать население и различные отрасли народного хозяйства нашей страны, — пояснили Infopro54 в реготделении «ОПОРЫ РОССИИ». — Ведение ЛПХ даёт возможность за небольшой промежуток времени успешно адаптироваться в обществе и пройти этап ресоциализации и вести правопослушный образ жизни.

В рамках программы, участникам рассказывают об основах ЛПХ, различных аспектах земельных участков, отличиях от фермерского хозяйства, собственности, налогообложении, продажах. Отдельный образовательный блок посвящён формам и механизмам поддержки ЛПХ.

В проекте «Путь домой» принимают участие более 40 заключенных. Он завершится в августе. Цель проекта — подготовить освобождающихся из мест лишения свободы Новосибирской области граждан к предстоящей социальной адаптации путем формирования востребованных навыков и компетенций и трудоустройства. Один из этапов проекта — это обучение профессии, освоив которую участники могли бы монетизировать после высвобождения — трудоустроиться или начать деятельность в качестве предпринимателя.

Ранее редакция сообщала, что ФСИН советует заменить товары IKEA продукцией заключённых из российских колоний.