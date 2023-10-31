Дополнительный рейс поезда Томск-Новосибирск запустят в праздничные дни

Еще один ускоренный рейс из Томска в Новосибирск отправится 6 ноября из-за спроса на поездки в праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Время отправления меняться не будет. Выезд со станции Томск-2 состоится в 06:35, а прибытие в Новосибирск – в 11:27.

Напомним, что рассматривается вопрос возобновления движения, ускоренного электропоезда сообщением Кемерово-Новосибирск-Кемерово. Ранее ускоренные поезда курсировали из Кемерово в Томск и Новосибирск, но были отменены из-за низкой рентабельности.

Ранее редакция сообщала о том, что быстрее и дешевле могут добраться жители Венгеровского района до Новосибирска.