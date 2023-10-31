Создатель оркестра народных инструментов Борис Гурин скончался в Новосибирске

Скончался 84-летний музыкант, Заслуженный артист РСФСР, создатель оркестра народных инструментов Борис Гурин. Об этом сообщает Минкульт Новосибирской области.

Сибиряк возглавлял баянную группу русского народного хора. Также создал в хоре оркестр народных инструментов России.

Прощание с Борисом Гуриным состоится 1 ноября с 12:00 до 13:0 часов по адресу: 1-е Мочищенское шоссе, 21Б.

Напомним, что не стало двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Маматова. На счету известного биатлониста золотые медали Олимпийских игр 1968 и 1972 годов.

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