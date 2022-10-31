В АО «РЭС» завершили масштабную программу подготовки электросетей к зиме

Чтобы обеспечить стабильное функционирование энергообъектов в отопительном сезоне, новосибирские энергетики приступили к подготовке электросетей еще весной и проделали масштабную работу, выполнив комплекс из 328 организационно-технических мероприятий.

По итогам 10 месяцев 2022 года выполнен капитальный ремонт более 900 км ЛЭП и 800 подстанций, модернизированы высоковольтные подстанции 110 кВ Карасукская, Красногорская и Тальменская, а также проведена реконструкция десятков км линий электропередачи в Новосибирске и районах области. Общий объем вложений АО «РЭС», направленных на реализацию эксплуатационной, ремонтной и инвестиционной программ в рамках подготовки электросетей к отопительному сезону, составил более 1 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что по отдельным целевым программам энергетикам удалось превысить прошлогодние показатели, даже несмотря на нестабильность социально-экономических условий и внешнеполитической ситуации в течение 2022 года. Например, в отчетном периоде распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 6(10)-0,4 кВ отремонтировано на 90 шт. больше, чем за 10 месяцев 2021 года. Также на 10% увеличены вложения в ремонт транспортных средств и спецтехники.

Кроме того, в этом году специалисты АО «РЭС» существенно нарастили резервы для устранения аварийных ситуаций. Сегодня на балансе компании находится 14 единиц резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 3,18 МВт, что в 1,5 раза превышает прошлогоднюю обеспеченность. Полностью укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, обеспечена готовность 1092 человек и 477 единиц техники. Для оперативного устранения повреждений электрических сетей на 2,3 млн рублей увеличили поддерживаемый аварийный запас – сейчас он составляет 76,4 млн рублей.

Проделанная работа дала свои плоды — энергетикам удалось повысить надежность электроснабжения потребителей Новосибирской области. В частности, с начала года количество аварийных отключений по сетям 0,4 кВ, по которым осуществляется электроснабжение населения, сократилось на 17%.

Окончательные итоги подготовки к отопительному сезону будут подведены Минэнерго РФ не позднее 15 ноября, но уже сейчас индекс готовности предприятия — на уровне «Готов». Это означает, что электросети АО «РЭС» полностью готовы к обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей Новосибирской области в период зимнего максимума нагрузок.