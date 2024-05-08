Дороги до памятников Великой Отечественной войны отремонтируют в Новосибирске по нацпроекту

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске отремонтируют улицы Гоголя, Авиастроителей, Урицкого, Дачная, 25 лет Октября, Учительская, Тюленина, Автогенная, Воинская, Героев Революции и Выборная. Некоторые из них ведут к социально-значимым объектам города, спортивным площадкам, туристическим местам, культурным достопримечательностям и памятникам, посвященным героям Великой Отечественной войны.

Так, по улице Гоголя лежит путь к памятнику воинам, умершим от ран в госпиталях Новосибирска в годы Великой Отечественной войны, в парке культуры и отдыха Березовая роща. В 2020 году он был реконструирован и обновлен. В 2024 году дорожники восстановят почти два километра покрытия улицы Гоголя на выезд к проспекту Дзержинского и Березовой роще, где и расположен мемориал.

На улице Дачной пройдет ремонт одного километра дорожного полотна, выезд с которой ведет к Тимирязевскому скверу, где расположены два мемориала в честь 65-летия и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Улица 25 лет Октября ведет к Павловскому скверу, где находится памятник воину–победителю в Великой Отечественной войне.