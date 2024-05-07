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Основной вектор рынка — клиентоориентированность

  • 07/05/2024, 15:24

Анна Белкина, руководитель отдела судопроизводства «Интел Коллект»:

Основной вектор рынка — клиентоориентированность— На наш взгляд, в 2024 году можно выделить 4 явные тенденции в сфере коллекшн. Основным вектором рынка взыскания можно назвать клиентоориентированность. Вторая важная тенденция — обеспечение прозрачного (через официальные открытые сервисы) взаимодействия с государственными структурами.

Еще один заметный тренд — повышение уровня автоматизации в сфере и расширение области применения AI (artificial intelligence).

В законодательстве впервые появилось понятие коллекторского бизнеса как профессиональной деятельности. Кроме того, изменения в законодательстве затронули порядок взаимодействия с клиентами, он стал более прозрачным и современным.

На рынок вышел автоматизированный интеллектуальный агент, с помощью которого также можно осуществлять коммуникацию с клиентом.

Фото предоставлено компанией «Интел Коллект»

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования долги взыскание


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