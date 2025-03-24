Дороги Новосибирской области заливает из-за паводка

Аномально высокие температуры воздуха привели к активному таянию снега в Новосибирской области. Вода с полей уходит через водопропускные трубы, которые не везде справляются с потоком талых вод.
Как сообщила пресс-служба Территориального управления автодорог (ТУАД), переливы зарегистрированы на девяти дорогах в пяти районах области: Ордынском, Искитимском, Мошковском, Коченевском и Новосибирском. Глубина составляет от 4 до 30 см.
— Разрушений нигде нет. Проезд есть везде. На 4 дорогах последствия паводка ликвидированы полностью, — отметили в управлении.
Дорожники просят водителей сообщать о новых переливах в диспетчерскую ТУАД.
Напомним, по данным МЧС России, в Сибири в зоне паводка могут оказаться более 880 населённых пунктов, в которых проживают около 130 тысяч человек. Под угрозу подтопления могут попасть 440 участков автомобильных дорог и более 260 социально значимых объектов. Наиболее сложную ситуацию эксперты прогнозируют в Республике Хакасия, Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях.
Ранее редакция сообщала о том, что более 200 домов в Новосибирске оказались в зоне риска подтопления из-за паводка. Талые воды также могут затопить около 40 участков городских дорог.
Фото предоставлено пресс-службой ТУАД.
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