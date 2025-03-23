Новосибирские ученые доказали противораковые свойства брокколи

Учёные из Новосибирска пришли к выводу, что сульфорафан — вещество, содержащееся в растениях семейства Крестоцветные, — может быть эффективным средством профилактики онкологических заболеваний.

К такому заключению они пришли, обобщив результаты семилетних исследований, проведённых Михаилом Суботяловым и Анной Козловой из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ). Сульфорафан входит в состав брокколи, цветной капусты, кольраби.

— Абсолютная биодоступность сульфорафана составляет примерно 80 %, он легко всасывается и выводится. Это свидетельствует о его высоком потенциале для использования в качестве нутрицевтика для улучшения состояния здоровья или в качестве фармацевтического средства для профилактики и коррекции некоторых патологий, — рассказала Анна Козлова.

Новосибирские учёные объединили усилия с коллегами из Санкт-Петербурга в рамках межвузовского сотрудничества. Их цель — разработать высокоочищенный сульфорафан, который станет основой для создания импортозамещающего фитопрепарата.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые Новосибирска смогли диагностировать депрессию по анализу крови. Результаты этой научной работы позволят выявлять заболевание на ранней стадии.