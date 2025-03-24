Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за отказ в перевозке пассажиров

Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Сибирь» за нарушение прав пассажиров. Как сообщили в ведомстве, в октябре 2024 года из-за сбоя в системе бронирования перевозчика и перерегистрации на рейс трансферных пассажиров, ранее потерявших стыковку, авиакомпания отказала в перевозке 12 пассажирам. Они приобрели билеты на рейс Толмачево-Абакан. В итоге пассажиры были доставлены в пункт назначения другим рейсом.

Генеральному директору компании внесено представление об устранении нарушений закона, а сама авиакомпания привлечена к административной ответственности: ей назначен штраф 30 тысяч рублей.

Напомним, в конце прошлого года по из-за сбоя в системе бронирования перевозчика авиакомпания «Сибирь» отказала в воздушной перевозке восьми пассажирам, которые ранее купили билеты на рейсы из международного аэропорта «Толмачево» в Красноярск, Улан-Удэ и Иркутск. Перевозчик также был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскую авиакомпанию S7 оштрафовали за то, что она не накормила пассажиров.