«Господдержка-2020»: успеть до ноября?

Продлять ее пока не собираются, а значит, скорее всего, банки вернутся к стандартным программам. В связи с чем сейчас самое время для приобретения жилья в топовом жилом комплексе столицы Сибири на выгодных условиях.

ЖК «Расцветай на Красном» называют одной из главных премьер на рынке недвижимости Новосибирска: в пяти минутах ходьбы до метро «Заельцовская» и площади Калинина — крупнейшей транспортной и инфраструктурной развязки города, экологически благополучный район со сложившейся инфраструктурой, охраняемая ограниченная территория комплекса площадью более 9 га, в перспективе — собственная школа и детский сад — сочетание этих достоинств делает новый проект ГК «Расцветай» знаковым и уникальным для Новосибирска.

Первая очередь ЖК «Расцветай на Красном» состоит из трех монолитно-кирпичных домов: 18, 25 и 9-12 этажей. А это значит, что каждый найдет подходящее планировочное решение, соответствующее его жизненному сценарию.

По программе «Господдержка-2020» квартиры в ЖК «Расцветай на Красном» можно приобрести по максимально выгодным условиям. Тем более что параметры льготной ипотеки изменились. Первоначальный взнос понижен с 20 до 15%, а максимальный размер кредита повышен до 6 млн. Теперь языком цифр: от 15 656,78* рубля — ежемесячный платеж при приобретении квартиры-студии 26,52 кв.м в 18-этажной блок-секции. Изюминка этого жилья — два французских окна, благодаря которым комната наполняется светом и пространство выглядит более легким и свободным. Величина ипотечного взноса за двухкомнатную квартиру 60,93 кв.м. в 25-этажной блок-секции будет равна 29 693,89** рубля. Французские окна, раздельный санузел, планировки, стремящиеся к квадратным формам, – основные преимущества этой квартиры. 32 393,34*** рубля — платеж по «Господдержке-2020» за трехкомнатную-студию 63,35 кв.м в 9-этажной блок-секции, здесь будущие новоселы по достоинству оценят два санузла и просторную кухню.

— ЖК «Расцветай на Красном» привлекателен и для инвестиционных вложений, — рассказывает аналитик рынка Сергей Николаев. — Так как дома нового ЖК будут вводиться постепенно, и по мере развития инфраструктуры и благоустройства территории квартиры 5-6 лет будут расти в цене существенно быстрее рынка.

— Сейчас очень благоприятная ситуация для приобретения квартиры по программе «Господдержка-2020». В случае инвестиционных вложений после реализации объекта через пару лет вы погасите ипотечный кредит, и у вас еще останутся средства. Ведь по данным аналитической службы ГК «Расцветай», в зависимости от конъюнктуры рынка, в среднем квартиры в новостройках компании дорожают на 15% в год. Соответственно, за два года рыночная стоимость квартир в ЖК «Расцветай на Красном» увеличится на 30%. В момент сдачи первой очереди жилого комплекса с учетом ипотечных платежей чистый доход дольщиков составит 18% от первоначальной стоимости жилья, — прокомментировали в пресс-службе ГК «Расцветай».

ЖК «Расцветай на Красном» возводится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию. Размер кредитной линии составил более 9 млрд рублей.

Подробную информацию о ЖК «Расцветай на Красном» можно узнать по телефону +7 (383) 255-88-22.

гкрасцветай.рф

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Застройщик: ООО «СЗ «Сибсервис». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Банки-партнеры: АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО «Россельхозбанк» и др.

*Расчет сделан по программе «Господдержка-2020» от ПАО «Промсвязьбанк». Стоимость квартиры — 2,9 млн рублей. Ставка — 5,85%. Срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос — 15%.

**Расчет сделан по программе «Господдержка-2020» от ПАО «Промсвязьбанк». Стоимость квартиры — 5,5 млн рублей. Ставка — 5,85%. Срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос — 15%.

***Расчет сделан по программе «Господдержка-2020» от ПАО «Промсвязьбанк». Стоимость квартиры — 6 млн рублей. Ставка — 5,85%. Срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос — 15%.

Фото предоставлены ГК «Расцветай»