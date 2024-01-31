Дорогой корм Hill’s уберут с прилавков Новосибирска из-за найденных в нем червей

Американский корм для кошек и собак Hill’s исчезнет с прилавков Новосибирской области. Причиной стали черви, обнаруженные владельцами хвостатых питомцев, которые пожаловались в контролирующие органы.

По информации Об этом сообщил Mash, эксперты выяснили, что вместо мяса в корм шла соя, бобы, рапс и прочее, из-за чего в упаковках завелись черви. Паразиты могли попасть в желудок животных, что чревато заболеваниями и смертельными исходами.

Экспертиза также показала отсутствие лабораторного контроля за составом, обозначенный на маркировке и отсутствие сведений и документов о происхождении сырья.

— Наш кот всегда сидел на дорогих иностранных кормах. Из-за санкционных ограничений перешли на более доступный Royal Canin, но питомец ел с неохотой. Решили попробовать перевсти его на Hill’s. Сначала вроде ел, но со временем пропал аппетит и его обычная активность. Пришлось обратиться в ветклинику, — поделилась с Infopro54 жительница Новосибирска Ирина.

В клинике у животного собеседницы выявили заворот кишок и острое отравление. Врач порекомендовал хозяйке в срочном порядке сменить корм.

Запрет на ввоз американского Hill’s Россельхознадзор введет уже с 6 февраля этого года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске появилась необычная вакансия ― сомелье собачьего корма. За 270 тысяч рублей в месяц сотрудник должен дегустировать корм, составлять отчеты, снимать видеообзоры.