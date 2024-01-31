Агроном Шубина рассказала о том, когда нужно сеять рассаду

Сейчас еще рано готовить рассаду для овощных культур.

— Потому, что у каждой культуры есть своей возраст. Это как с девушками, в 18 или 20 должна выйти замуж, так и с рассадой. Перец и баклажан — это самые первые овощные культуры, которые идут у нас в посев. День свадьбы или высева считается отправным, — говорит Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

По ее словам, если считать от 15 мая, когда мы высаживаем баклажаны и перцы на постоянной местности, то нужно отсчитать 75 дней и это будет день посева. Причем не для всех сортов, а только позднеспелых. Они дают большой урожай.

Скороспелые сорта баклажанов и перца нужно сеять с 1 по 10 марта, но можно и увеличить срок до 15 марта.

— Есть среди овощных и листовые культуры, например, сельдерей. И если вы хотите получить хороший урожай, то его нужно высаживать через рассаду. Сельдерей через рассаду можно уже сейчас начать сеять. Он достаточно быстро всходит, на 5-6 день. Все мелкосемянные культуры нужно обязательно досвечивать, — говорит агроном.

Людмила Николаевна отмечает, что в феврале на посев из овощных идут только скороспелые перцы и баклажаны. Из листовых: сельдерей и цветочные культуры.

— Из цветочных опять же не все, а только те, которые имеют большой период от посева до цветения. Например, Ирландская роза или Анютины глазки, — подчеркнула Шубина.

Также она отметила, что посев основных овощных культур (томаты и так далее) начинается в марте.

Ранее редакция сообщала о том, что агроном Шубина рассказала, когда в Новосибирске можно копать картошку.