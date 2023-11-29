Новосибирская журналистка продегустировала собачий корм за 270 тысяч рублей

Недавно в Новосибирске появилась необычная вакансия ― сомелье собачьего корма. Платить за такую работу на производстве еды для животных готовы весьма прилично. За 270 тысяч в месяц от сотрудника требуется дегустировать корм, составлять отчеты, снимать видеообзоры.

На вакансию откликнулось около 1,5 тысячи человек. Среди них оказалась журналистка КП-Новосибирск Анна Пашагина. Девушка отважно согласилась на честный кастинг.

― Сначала было короткое собеседование. Меня спрашивали про отношение к животным, есть ли у меня домашние питомцы и про мои личные качества. Затем передо мной поставили 4 стакана, в каждом находились типичные сухарики для Тузика. Надо было их понюхать, попробовать и записать свои ощущения, ― поделилась с коллегами из Infopro54 Анна.

Журналистка с опаской разжевала собачий корм, стараясь уловить как можно больше вкусовых ощущений. В итоге ей удалось угадать только вкус печени. Со всеми остальными экземплярами вышла промашка.

― Удивительно, но у меня после этой еды разыгрался аппетит. Кстати, никаких проблем с желудком потом не было, ― смеется Анна.

На работу в качестве сомелье девушку не приняли. Но зато рассказали, за что в компании готовы платить такие приличные деньги.

― Мы ищем специалиста с опытом. У него должны быть хорошо развиты вкусовые рецепторы и обоняние. Задача эксперта ― выделить вкусовые критерии кормов. Сравнить их, провести анализ и создать для нас базу тех, которые будут пользоваться спросом, Человек должен разложить корма на тона: где кислее, где слаще и прочее. 270 тысяч ― это фиксированная сумма, дополнительно мы готовы выплачивать премии, ― объяснил директор компании.

Весьма конкурентное предложение на рынке. Кстати, дегустаторам человеческой еды в Новосибирске платят гораздо скромнее: за кофе ― 2500 рублей за смену, пиво ― 3700 рублей за смену.

Между тем, ветеринары сходятся во мнении, что дегустировать корм для собак человеку бесполезно ― вкусовые качества у животных развиты намного лучше, чем у двуногих. Поэтому выбор собачьего сомелье может не понравится четвероногому другу.

Напомним, ранее редакция писала, что в Новосибирске ищут дегустатора кофейной пенки. Зарплату предлагают от 25 до 40 тысяч рублей в месяц.