Эксперты назвали главные новинки на отечественном авторынке в феврале 2024

Среди новинок автопрома начала текущего года, представленных в нашей стране, отмечен ряд моделей китайского и отечественного производства, передает портал Autonews.ru.

Одним из основных событий месяца стал дебют обновленного кроссовера Geely Coolray стоимостью от 3,2 млн рублей, который представлен в трех комплектациях. Также новый семиместный Kaiyi X7 Kunlun призван заменить популярные Sorento и Kodiaq. А гибридный Tank 500 Urban с шестимиллионным прайсом стал первой «зеленой» моделью бренда в РФ.

Что касается отечественных марок, всеобщее внимание привлек дебют топ-версии «Москвича-6», стоимость которого составила более трех млн рублей. А флагманская Lada Vesta Sportline за 2,3 млн рублей отлично подчеркнула спортивный имидж модели.

При этом на новый кроссовер Jetour T2 уже стартовал прием заказов, а аналог Terra — Dongfeng Oting Paladin, согласно ожиданиям, поступит в продажу в феврале.

Специалисты подчеркнули, что многообещающий анонс электрического M-Hero за 20 млн рублей в результате породил лишь большое количество вопросов, чем конкретных заказов.

Если говорить о «сером» импорте, то лидером все также считается обновленный Mitsubishi Outlander. Ранее были доступны только дорогие версии, но сейчас появились и бюджетные варианты, которые позволили заметно расширить аудиторию модели.

Ранее редакция сообщала, что дилеры все чаще отказываются от ремонта китайских авто.