Рекламодателям

Дорогу к популярному месту отдыха – посёлку Шерегеш отремонтируют по нацпроекту БКД

  • 21/07/2022, 14:08
Автор:
новости Новосибирской области
17 километров автомобильной дороги «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» в этом году будет приведено в нормативное состояние.

По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области идет ремонт на четырех участках автомобильной дороги «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» – трасса с высокой интенсивностью движения ведет к горнолыжному курорту в поселке Шерегеш.

Как сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер, в регионе сформирована опорная сеть региональных дорог, и автомобильная дорога «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» является одной из таких трасс – в 2022 году в нормативное состояние здесь будет приведено 17 километров. В ходе ремонтных работ по нацпроекту уложат выравнивающий слой асфальтобетонной смеси, полностью обновят асфальтовое покрытие, укрепят обочины, установят барьерные ограждения и новые дорожные знаки

По словам Игоря Миллера, на сегодняшний день выполнены подготовительные работы (обрезка кромок вертикальной фрезой на 2-х участках, демонтаж существующих знаков на металлических стойках, 100-процентное фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия), устройство выравнивающего слоя, очищены и укреплены русла труб.

— Интенсивность движения на трассе в настоящий момент составляет более 15 тысяч автомобилей в сутки, что сопоставимо по объему с количеством машин, передвигающимися по федеральным трассам, – добавил Игорь Миллер.

Напомним, что в текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» работы ведутся на 107 объектах, 97 из которых являются вводными, их протяженность составляет 236,8 км. В настоящий момент завершены работы на 13 объектах.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

596

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : Ремонт дорог правительство НСО БКД


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Куйбышев переводят на альткотельную

По данным на осень 2021 года, стоимость инвестпрограммы на 10 лет составляла 500 млн рублей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Ozon стало тесно в распредцентре ПЛП

По данным областного Минпромторга, компания планирует расширять логистический хаб в Новосибирске.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Прокуратура утвердила обвинение депутату Заксобрания

Уголовное дело передано в суд.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В обновленном по нацпроекту Заельцовском парке закрыли детские игровые площадки

От подрядчика потребовали устранить дефекты или заменить оборудование.
Читать статью >>

Актуальный разговор

медицина офтальмология

Иван Лих, «Эксимер»: «Люди больше не хотят зависеть от плохого зрения»

Все материалы
Лента новостей

Куйбышев переводят на альткотельную

21/07/2022, 16:59

Власти учли предложения граждан по проекту полигона ТКО в Искитимском районе

21/07/2022, 15:47

Ozon стало тесно в распредцентре ПЛП

21/07/2022, 15:45

Прокуратура утвердила обвинение депутату Заксобрания

21/07/2022, 13:23
Популярное

Владельцы крупных ТЦ могут сорвать распродажу H&M

21/07/2022, 17:00

Транспортный налог в России могут временно отменить

21/07/2022, 11:35

Роскомнадзор обязал поисковики пометить «Википедию» как нарушителя закона

21/07/2022, 10:50

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ вывел из просроченной задолженности более 1 млн клиентов с начала года

21/07/2022, 14:20

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 банков с наибольшим приростом ипотечного кредитования

21/07/2022, 10:34

ВТБ и ВЭБ.РФ усилят поддержку системообразующих предприятий

20/07/2022, 17:38
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска