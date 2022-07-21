Дорогу к популярному месту отдыха – посёлку Шерегеш отремонтируют по нацпроекту БКД

По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области идет ремонт на четырех участках автомобильной дороги «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» – трасса с высокой интенсивностью движения ведет к горнолыжному курорту в поселке Шерегеш.

Как сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер, в регионе сформирована опорная сеть региональных дорог, и автомобильная дорога «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» является одной из таких трасс – в 2022 году в нормативное состояние здесь будет приведено 17 километров. В ходе ремонтных работ по нацпроекту уложат выравнивающий слой асфальтобетонной смеси, полностью обновят асфальтовое покрытие, укрепят обочины, установят барьерные ограждения и новые дорожные знаки

По словам Игоря Миллера, на сегодняшний день выполнены подготовительные работы (обрезка кромок вертикальной фрезой на 2-х участках, демонтаж существующих знаков на металлических стойках, 100-процентное фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия), устройство выравнивающего слоя, очищены и укреплены русла труб.

— Интенсивность движения на трассе в настоящий момент составляет более 15 тысяч автомобилей в сутки, что сопоставимо по объему с количеством машин, передвигающимися по федеральным трассам, – добавил Игорь Миллер.

Напомним, что в текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» работы ведутся на 107 объектах, 97 из которых являются вводными, их протяженность составляет 236,8 км. В настоящий момент завершены работы на 13 объектах.