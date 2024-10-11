Дорогу к синхротрону СКИФ обновляют в рамках нацпроекта БКД

Ведется реконструкция участка автодороги «Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р» в Новосибирском районе, который пролегает от железнодорожного переезда у станции «Крахаль» вдоль строительной площадки ЦКП «СКИФ» и далее к дачным участкам. Эти работы осуществляются благодаря поддержке программы «Безопасные качественные дороги».

Данная дорога была построена в 80-х годах прошлого века для доступа к дачам, при этом земляное полотно формировалось с минимальными стандартами и толщиной покрытия.

С течением времени населенные пункты рядом с дорогой расширились, и поток транспорта возрос, включая грузовые автомобили. Это стало причиной значительного износа дороги, а в некоторых местах покрытие полностью разрушилось. Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский подчеркнул, что для восстановления дороги необходима полная замена земляного полотна и основания.

Обновленная дорога будет соответствовать требованиям интенсивного транспортного потока. Подрядчик выполнит установку новой дорожной конструкции, реконструкцию водопропускных труб, создание тротуаров и велодорожек, освещение, остановки общественного транспорта и организацию дорожного движения. Завершение работ запланировано на середину октября 2025 года.