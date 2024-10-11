В Новосибирске благоустроили территорию после ремонта теплосетей

Губернатор Андрей Травников дал задание организовать обширные работы по восстановлению инфраструктуры в местах, где проводились ремонтные работы теплотрасс, включая восстановление тротуаров и проездов. За процессом восстановления объектов следит Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Наибольшее количество ремонтируемых объектов сосредоточено именно в Новосибирске. Например, на улице Бориса Богаткова выполнялись работы по укладке асфальта и созданию газонов после замены значительного участка магистральной теплосети, построенной в 1977 году.

Представители Министерства ЖКХ и Общественного совета проверили благоустройство на этой улице, выполненное после замены 260-метрового участка теплосети. В прошлом году там также модернизировали еще 640 метров этой тепломагистрали, к которой подключены 936 объектов, включая 528 многоквартирных домов. За последние 5 лет здесь было 5 инцидентов с массовыми отключениями, что потребовало замены длинных участков сети.

Работы по благоустройству продолжаются и на других участках города. Подрядчики уже завершили благоустройство 5 адресов, а на 13 объектах работы все еще идут. НТСК планирует до холодов провести благоустройство на 31 участке. Зарытие технологических ям и устройство твердых покрытий запланированы на 17 участках, а асфальтирование и озеленение будут выполнены весной следующего года.

Стоит отметить, что в 2024 году в Новосибирске на 48 участках заменят и построят новые теплосети общей протяженностью 75 км.